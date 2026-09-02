Από τον νεογέννητο Κίμωνα, στα 80 της Άννας-Μαρίας: Το «γεμάτο» καλοκαίρι των Ντε Γκρες
Από τον νεογέννητο Κίμωνα, στα 80 της Άννας-Μαρίας: Το «γεμάτο» καλοκαίρι των Ντε Γκρες
Ο Φίλιππος και η Νίνα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις ΗΠΑ - Γιατί η ανακοίνωση έγινε πέντε εβδομάδες αργότερα
Εξαιρετικά πυκνή σε ευτυχή γεγονότα και χαρμόσυνες επετείους είναι η θερινή περίοδος για την τέως μοναρχική δυναστεία της Ελλάδας. Κατά σύμπτωσιν, υπάρχουν αρκετά μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες τα οποία εορτάζουν τα γενέθλιά τους μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου (Λέων 23/7-22/8, Παρθένος 23/8-22/9).
Ειδικά εφέτος, ωστόσο, προέκυψε η μεγαλύτερη χαρά για κάθε οικογένεια -η διεύρυνση και η διαιώνισή της, με τη γέννηση ενός παιδιού.
Χθες, 1η Σεπτεμβρίου 2026, η πρώην βασιλική οικογένεια ανακοίνωσε επισήμως ότι ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα Φλορ, τεκνοποίησαν -αν και όχι κατά τη βιολογικώς ορθή κυριολεξία, αλλά μέσω παρένθετης μητέρας.
Συγκεκριμένα, ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος ήρθε στον κόσμο στις 27 Ιουλίου, στις ΗΠΑ. Όμως, για λόγους που δεν διευκρινίζονται, η άφιξή του δεν δημοσιοποιήθηκε παρά μόνον αφ' ότου είχαν παρέλθει πέντε εβδομάδες. Αν ο 40χρονος Φίλιππος και η 39χρονη Νίνα θέλησαν να τηρήσουν το έθιμο που επιτάσσει να «σαραντίσει το μωρό» πριν γίνει οτιδήποτε σημαντικό που το αφορά, τότε μάλλον βιάστηκαν να ανακοινώσουν την έλευσή του, εφόσον το ακριβές χρονικό διάστημα μεταξύ της 27ης Ιουλίου και την 1ης Σεπτεμβρίου, τυπικά, είναι 37 ημέρες.
Για την ιστορία, η σχετική ανακοίνωση, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος, έχει ως εξής: «Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.
Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους.
Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος».
Όπως και να 'χει, ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος θα εορτάζει εφεξής την επέτειο της γεννήσεώς του δύο ημέρες μετά από εκείνη της εξαδέλφης του, της πρωτότοκης κόρης του του Παύλου Ντε Γκρες, του πρωτοτόκου υιού του Κωνσταντίνου Β' και της Άννας-Μαρίας. Η Μαρία-Ολυμπία γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1996, άρα είναι μεγαλύτερη από τον γιο του μικρότερου θείου της κατά 30 έτη. Στοιχείο όχι και τόσο σύνηθες για τα σύγχρονα δεδομένα, κοινό όμως σε παλαιότερες εποχές. Τότε που οι οικογένειες ήταν τόσο πολυμελείς και πολυδαίδαλες, ώστε δεν ήταν σπάνιο να γεννά η κόρη μαζί με τη μητέρα, να παρατηρούνται πολύ μεγάλες διαφορές ηλικίας μεταξύ συγγενών ιδίου βαθμού -όπως φερ' ειπείν η Μαρία-Ολυμπία και ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος- καθώς και συνακόλουθες παραδοξότητες, όπου συνομήλικοι συνδέονταν με σχέσεις θείας-ανηψιάς κ.ο.κ.
Ειδικά εφέτος, ωστόσο, προέκυψε η μεγαλύτερη χαρά για κάθε οικογένεια -η διεύρυνση και η διαιώνισή της, με τη γέννηση ενός παιδιού.
Χθες, 1η Σεπτεμβρίου 2026, η πρώην βασιλική οικογένεια ανακοίνωσε επισήμως ότι ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα Φλορ, τεκνοποίησαν -αν και όχι κατά τη βιολογικώς ορθή κυριολεξία, αλλά μέσω παρένθετης μητέρας.
Συγκεκριμένα, ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος ήρθε στον κόσμο στις 27 Ιουλίου, στις ΗΠΑ. Όμως, για λόγους που δεν διευκρινίζονται, η άφιξή του δεν δημοσιοποιήθηκε παρά μόνον αφ' ότου είχαν παρέλθει πέντε εβδομάδες. Αν ο 40χρονος Φίλιππος και η 39χρονη Νίνα θέλησαν να τηρήσουν το έθιμο που επιτάσσει να «σαραντίσει το μωρό» πριν γίνει οτιδήποτε σημαντικό που το αφορά, τότε μάλλον βιάστηκαν να ανακοινώσουν την έλευσή του, εφόσον το ακριβές χρονικό διάστημα μεταξύ της 27ης Ιουλίου και την 1ης Σεπτεμβρίου, τυπικά, είναι 37 ημέρες.
Για την ιστορία, η σχετική ανακοίνωση, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος, έχει ως εξής: «Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.
Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους.
Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος».
Όπως και να 'χει, ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος θα εορτάζει εφεξής την επέτειο της γεννήσεώς του δύο ημέρες μετά από εκείνη της εξαδέλφης του, της πρωτότοκης κόρης του του Παύλου Ντε Γκρες, του πρωτοτόκου υιού του Κωνσταντίνου Β' και της Άννας-Μαρίας. Η Μαρία-Ολυμπία γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1996, άρα είναι μεγαλύτερη από τον γιο του μικρότερου θείου της κατά 30 έτη. Στοιχείο όχι και τόσο σύνηθες για τα σύγχρονα δεδομένα, κοινό όμως σε παλαιότερες εποχές. Τότε που οι οικογένειες ήταν τόσο πολυμελείς και πολυδαίδαλες, ώστε δεν ήταν σπάνιο να γεννά η κόρη μαζί με τη μητέρα, να παρατηρούνται πολύ μεγάλες διαφορές ηλικίας μεταξύ συγγενών ιδίου βαθμού -όπως φερ' ειπείν η Μαρία-Ολυμπία και ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος- καθώς και συνακόλουθες παραδοξότητες, όπου συνομήλικοι συνδέονταν με σχέσεις θείας-ανηψιάς κ.ο.κ.
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Εμβολίμως, ίσως έχει νόημα να αναφερθεί ότι η Μαρία-Ολυμπία συνεχίζει τη σταδιοδρομία της ως μοντέλο, σχεδιάστρια μόδας και γενικώς fashion girl (ή και «princess» για τους νοσταλγούς των αυθεντικών αριστοκρατικών τίτλων), αλλά λανσάροντας παραλλήλως και ολίγον Ελλάδα. Σε μία από τις τελευταίες της καμπάνιες η Μαρία-Ολυμπία εμφανίζεται φορώντας νεο-παλιομοδίτικα τζιν, όπου στην αριστερή κωλότσεπη (μετά συγχωρήσεως) αναγράφεται η φράση «The Greek Honey Schmear», ελληνιστί «Το Ελληνικό Μελένιο Άλειμμα». Μάλιστα, σε ένα σύντομο διαφημιστικό βίντεο, πας ενδιαφερόμενος και πάσα ενδιαφερομένη, μπορούν να θαυμάσουν τη Μαρία-Ολυμπία σε ρόλο παρασκευάστριας και δοκιμάστριας μπέιγκελ, στα οποία αλείφει κάτι σαν λιωμένη φέτα προτού παραδοθεί στην γαστριμαργική ηδονή της κατανάλωσης του στρογγυλού κουλουριού.
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Επιστρέφοντας όμως στον συνωστισμό επετείων για τους Ντε Γκρες, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 12 Αυγούστου η σύζυγος του Παύλου, Μαρί Σαντάλ-Μίλερ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στο τρίτο της τέκνο, τον 26χρονο πλέον Αχιλλέα-Ανδρέα (γνωστό και με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο «Achi Miller»). Κι αξίζει να σημειωθεί ακόμη περισσότερο, ότι η Μαρί Σαντάλ σύντομα θα γιορτάσει τα δικά της γενέθλια ταυτόχρονα με το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της, τον Οδυσσέα-Κίμωνα. Μητέρα και υιός μοιράζονται την ίδια ημέρα γέννησης, την 17η Σεπτεμβρίου, η μεν με χρονολογία 1968, ο δε ως γεννηθείς τω 2004.
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Ασφαλώς, όμως, το πιο συναισθηματικό μήνυμα εξ αφορμής επετείου γενεθλίων κάποιου μέλους της δυναστείας, αφορά στην είσοδο της γιαγιάς Άννας-Μαρίας στην ένατη δεκαετία του βίου της. Η πάντα συμπαθής για την ευγένειά της, κομψή και υποδειγματικά φινετσάτη Άννα-Μαρία γιόρτασε τα 80α γενέθλιά της την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Επ' ευκαιρία αυτής της επετείου, ο Παύλος Ντε Γκρες, σε πρόποση προς τιμήν της κατά τη διάρκεια του εορταστικού οικογενειακού δείπνου, απηύθυνε εκ μέρους όλης της οικογένειας ένα θερμό ευχετήριο μήνυμα στη μητέρα του, γεμάτο ευγνωμοσύνη, σεβασμό αλλά και έντονο ελληνικό χρώμα:
«Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, μας έδειξες ότι η αληθινή δύναμη είναι αθόρυβη, βρίσκεται στη χάρη, στο θάρρος, στην καλοσύνη και στην αδιάκοπη αγάπη σου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αντιμετώπισες τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από κάθε χαρά και δυσκολία, παρέμεινες σταθερή, γενναιόδωρη και πάντοτε παρούσα.
Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου και επέλεξες να παραμείνεις σε αυτή και μετά την απώλεια του αγαπημένου σου Κωσταντίνου. Υπηρέτησες το καθήκον σου στη ζωή με σπάνια αξιοπρέπεια και χάρη, βάζοντας πάντοτε τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου και αντιμετωπίζοντας κάθε νέα σελίδα της ζωής με θάρρος και με ένα μοναδικό αίσθημα ευθύνης.
Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο την ξεχωριστή ζωή σου αλλά και την ξεχωριστή γυναίκα που υπήρξες, την μητέρα μας, το σταθερό μας στήριγμα, την έμπνευσή μας και την καρδιά της οικογένειάς μας.
Χρόνια πολλά αγαπημένη μας Μητέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία και την αγάπη στη ζωή μας».
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