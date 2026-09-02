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«Ό,τι αφήνει ο χρόνος»: Έκθεση των εικαστικών Ηλιάνας Παλόγου και Κώστα Ζούχα στη Σκιάθο
«Ό,τι αφήνει ο χρόνος»: Έκθεση των εικαστικών Ηλιάνας Παλόγου και Κώστα Ζούχα στη Σκιάθο
Η έκθεση φιλοξενείται στο Μπούρτζι της Σκιάθου
Μια ξεχωριστή εικαστική συνάντηση φιλοξενείται στο Μπούρτζι της Σκιάθου, από την 1η έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των εικαστικών Κώστα Ζούχα και Ηλιάνας Παλόγου.
Δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές συναντώνται σε έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από τη μνήμη, την ύλη, τον χρόνο, την αίσθηση και τη μεταμόρφωση.
Ο μαθηματικός, αρχικά, Κώστας Ζούχας, με καταγωγή από τη Σκιάθο, ασχολείται από πολύ νεαρή ηλικία με την κατασκευή αντικειμένων. Με τον τρόπο που τον γοήτευε η αρμονία των αριθμών τον συνέπαιρνε και η δημιουργία. Δεν ξεκινάει από το μηδέν. Στα έργα του Ζούχα, μέταλλο, ξύλο, σύρμα και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά αποκτούν νέες μορφές και νέους ρόλους. Υλικά που έχουν ήδη μια προηγούμενη ζωή μεταμορφώνονται, διατηρώντας συχνά τα ίχνη της ιστορίας τους.
Η ενασχόλησή του με την τέχνη πήρε πιο σταθερή μορφή κατά την περίοδο της πανδημίας και η θερμή ανταπόκριση που είχε αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας διαδρομής. Το 2024, μαζί με τη σύζυγό του Μάχη, επίσης μαθηματικό, δημιούργησαν την Reborn Project Gallery. Από το 2025 η γκαλερί στεγάζεται στην οδό Παπαδιαμάντη και φιλοξενεί έργα πολλών καλλιτεχνών, Σκιαθιτών και δημιουργών από άλλους τόπους, αποτελώντας έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών εικαστικών προσεγγίσεων.
Η Ηλιάνα Παλόγου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και σήμερα ζει και στη Σκιάθο. Είναι αυτοδίδακτη στη ζωγραφική, με σπουδές στον κινηματογράφο και τη συντήρηση έργων τέχνης, πάνω στην οποία έχει πολυετή κι επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.Η εικόνα, η παρατήρηση και η σχέση με την υλικότητα αποτελούν έτσι μέρος της διαδρομής της πολύ πριν η ζωγραφική αποκτήσει κεντρική θέση στη δημιουργική της ζωή.
Από την περίοδο της πανδημίας και ιδιαίτερα από το 2024, η ζωγραφική άρχισε να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για εκείνη. Ξεκίνησε περισσότερο ως ανάγκη και διαδικασία επανασύνδεσης και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια προσωπική εικαστική διαδρομή.
Η δουλειά της δεν υπακούει σε μία συγκεκριμένη θεματική. Κινείται ανάμεσα στην αφαίρεση και την αναγνώριση, στο τοπίο και την αίσθηση, στο σώμα, τη μνήμη και τη στιγμή. Η θάλασσα είναι συχνά παρούσα, όχι ως σταθερό θέμα, αλλά ως μια αίσθηση που διατρέχει τα έργα της και συνδέεται με το φως, την υφή, την πέτρα και τη μνήμη.
Δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές συναντώνται σε έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από τη μνήμη, την ύλη, τον χρόνο, την αίσθηση και τη μεταμόρφωση.
Κώστας Ζούχας: Δημιουργική ακολουθία
Ο μαθηματικός, αρχικά, Κώστας Ζούχας, με καταγωγή από τη Σκιάθο, ασχολείται από πολύ νεαρή ηλικία με την κατασκευή αντικειμένων. Με τον τρόπο που τον γοήτευε η αρμονία των αριθμών τον συνέπαιρνε και η δημιουργία. Δεν ξεκινάει από το μηδέν. Στα έργα του Ζούχα, μέταλλο, ξύλο, σύρμα και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά αποκτούν νέες μορφές και νέους ρόλους. Υλικά που έχουν ήδη μια προηγούμενη ζωή μεταμορφώνονται, διατηρώντας συχνά τα ίχνη της ιστορίας τους.
Η ενασχόλησή του με την τέχνη πήρε πιο σταθερή μορφή κατά την περίοδο της πανδημίας και η θερμή ανταπόκριση που είχε αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας διαδρομής. Το 2024, μαζί με τη σύζυγό του Μάχη, επίσης μαθηματικό, δημιούργησαν την Reborn Project Gallery. Από το 2025 η γκαλερί στεγάζεται στην οδό Παπαδιαμάντη και φιλοξενεί έργα πολλών καλλιτεχνών, Σκιαθιτών και δημιουργών από άλλους τόπους, αποτελώντας έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών εικαστικών προσεγγίσεων.
Ηλιάνα Παλόγου: Από τα μνημεία στους καμβάδες
Η Ηλιάνα Παλόγου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και σήμερα ζει και στη Σκιάθο. Είναι αυτοδίδακτη στη ζωγραφική, με σπουδές στον κινηματογράφο και τη συντήρηση έργων τέχνης, πάνω στην οποία έχει πολυετή κι επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.Η εικόνα, η παρατήρηση και η σχέση με την υλικότητα αποτελούν έτσι μέρος της διαδρομής της πολύ πριν η ζωγραφική αποκτήσει κεντρική θέση στη δημιουργική της ζωή.
Από την περίοδο της πανδημίας και ιδιαίτερα από το 2024, η ζωγραφική άρχισε να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για εκείνη. Ξεκίνησε περισσότερο ως ανάγκη και διαδικασία επανασύνδεσης και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια προσωπική εικαστική διαδρομή.
Η δουλειά της δεν υπακούει σε μία συγκεκριμένη θεματική. Κινείται ανάμεσα στην αφαίρεση και την αναγνώριση, στο τοπίο και την αίσθηση, στο σώμα, τη μνήμη και τη στιγμή. Η θάλασσα είναι συχνά παρούσα, όχι ως σταθερό θέμα, αλλά ως μια αίσθηση που διατρέχει τα έργα της και συνδέεται με το φως, την υφή, την πέτρα και τη μνήμη.
Οι διαδρομές συναντώνται
Στην έκθεση «Ό,τι αφήνει ο χρόνος», οι δύο δημιουργοί δεν επιχειρούν να παρουσιάσουν μια κοινή θεματολογία. Αντίθετα, οι διαφορετικές τους γλώσσες συνυπάρχουν και συνομιλούν μέσα από την υλικότητα και τη μεταμόρφωση.
Ο Ζούχας μεταμορφώνει αντικείμενα και υλικά που έχουν ήδη υπάρξει, αναζητώντας τη νέα τους ζωή.
Η Παλόγου μεταμορφώνει εικόνες, βιώματα και αισθήσεις, αναζητώντας αυτό που μένει από μια στιγμή όταν αυτή έχει ήδη περάσει.
Έτσι, ύλη, φως και ίχνη μνήμης συναντώνται στον ίδιο χώρο, όχι ως κοινό υλικό, αλλά ως διαφορετικές μορφές βιώματος.
Τι μένει από έναν τόπο;
Τι μένει από ένα αντικείμενο;
Τι μένει από μια εικόνα ή μια στιγμή;
Ίσως αυτό που αφήνει ο χρόνος.
Ένα ίχνος.
Μια υφή.
Μια ανάμνηση.
Μια αίσθηση.
Και η τέχνη έρχεται να τα ξαναδεί, να τα μεταμορφώσει και να τους δώσει μια νέα ζωή.
Μέσα στο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ιστορικό Μπούρτζι, τα έργα αφήνουν ανοιχτό έναν διάλογο με τον θεατή και τον προσκαλούν να αναζητήσει τις δικές του συνδέσεις, τις δικές του μνήμες και ό,τι ο ίδιος κρατά από μια στιγμή, έναν τόπο ή ένα αντικείμενο.
Διάρκεια έκθεσης: 1–7 Σεπτεμβρίου 2026, Μπούρτζι Σκιάθου
Ο Ζούχας μεταμορφώνει αντικείμενα και υλικά που έχουν ήδη υπάρξει, αναζητώντας τη νέα τους ζωή.
Η Παλόγου μεταμορφώνει εικόνες, βιώματα και αισθήσεις, αναζητώντας αυτό που μένει από μια στιγμή όταν αυτή έχει ήδη περάσει.
Έτσι, ύλη, φως και ίχνη μνήμης συναντώνται στον ίδιο χώρο, όχι ως κοινό υλικό, αλλά ως διαφορετικές μορφές βιώματος.
Τι μένει από έναν τόπο;
Τι μένει από ένα αντικείμενο;
Τι μένει από μια εικόνα ή μια στιγμή;
Ίσως αυτό που αφήνει ο χρόνος.
Ένα ίχνος.
Μια υφή.
Μια ανάμνηση.
Μια αίσθηση.
Και η τέχνη έρχεται να τα ξαναδεί, να τα μεταμορφώσει και να τους δώσει μια νέα ζωή.
Μέσα στο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ιστορικό Μπούρτζι, τα έργα αφήνουν ανοιχτό έναν διάλογο με τον θεατή και τον προσκαλούν να αναζητήσει τις δικές του συνδέσεις, τις δικές του μνήμες και ό,τι ο ίδιος κρατά από μια στιγμή, έναν τόπο ή ένα αντικείμενο.
Διάρκεια έκθεσης: 1–7 Σεπτεμβρίου 2026, Μπούρτζι Σκιάθου
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