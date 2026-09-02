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Η SKY express στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα με έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια
Η SKY express στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα με έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια
Η προσφορά αφορά, έως 10 κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15/6/2027 και αφορούν πτήσεις έως και τις 30/6/2027
Η ελληνική εταιρεία SKY express, με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά και με έμπρακτη ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της συνολικής πρωτοβουλίας για 4η συνεχή χρονιά, η SKY express παρέχει έκπτωση 30% στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για κάθε ενδιαφερόμενο αναπληρωτή εκπαιδευτικό, στηρίζοντας τη μετακίνησή τους σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο.
Η προσφορά αφορά, έως δέκα (10) κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15 Ιουνίου 2027 και αφορούν πτήσεις έως και τις 30 Ιουνίου 2027.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή της SKY express στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η μετακίνηση πάνω από 35.000 εκπαιδευτικών προς τον τόπο υπηρεσίας τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αυξημένες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της εταιρείας με την ελληνική κοινωνία και τη σταθερή της διάθεση να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που υπηρετούν την εκπαίδευση και, κατ’ επέκταση, δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Για την αξιοποίηση της έκπτωσης, οι μοναδικοί κωδικοί που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μέσω SMS.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην ελληνική αεροπορική εταιρεία SKY express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.
«Στη SKY express πιστεύουμε βαθιά στην αξία της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Με την παροχή έκπτωσης 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Ως ελληνική αεροπορική εταιρεία, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στην εκπαίδευση και στους μαθητές», δήλωσε σχετικά ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express.
Στο πλαίσιο της συνολικής πρωτοβουλίας για 4η συνεχή χρονιά, η SKY express παρέχει έκπτωση 30% στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για κάθε ενδιαφερόμενο αναπληρωτή εκπαιδευτικό, στηρίζοντας τη μετακίνησή τους σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο.
Η προσφορά αφορά, έως δέκα (10) κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15 Ιουνίου 2027 και αφορούν πτήσεις έως και τις 30 Ιουνίου 2027.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή της SKY express στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η μετακίνηση πάνω από 35.000 εκπαιδευτικών προς τον τόπο υπηρεσίας τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αυξημένες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της εταιρείας με την ελληνική κοινωνία και τη σταθερή της διάθεση να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που υπηρετούν την εκπαίδευση και, κατ’ επέκταση, δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Για την αξιοποίηση της έκπτωσης, οι μοναδικοί κωδικοί που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μέσω SMS.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην ελληνική αεροπορική εταιρεία SKY express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.
«Στη SKY express πιστεύουμε βαθιά στην αξία της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Με την παροχή έκπτωσης 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Ως ελληνική αεροπορική εταιρεία, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στην εκπαίδευση και στους μαθητές», δήλωσε σχετικά ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express.
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