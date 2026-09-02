Η SKY express στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα με έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια

Η προσφορά αφορά, έως 10 κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15/6/2027 και αφορούν πτήσεις έως και τις 30/6/2027