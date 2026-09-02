Ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή του καθηγητή που ασέλγησε σε μαθήτριά του στη Λάρισα: «Έκανα μόνο sexting», είπε ο 58χρονος

Όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο για ποιο λόγο η κοπέλα να πει ψέματα, η απάντησή του ήταν πως το έκανε για να ξεφύγει από το οικογενειακό της περιβάλλον