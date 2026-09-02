Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα για το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Η εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε δίωξη και σε βάρος του Αφγανού που ζούσε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου μαζί με το ζευγάρι - Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται από το πρωί στην ανακρίτρια για κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μη δήλωση νεκρού