Πώς έφτασε η Γερμανία να κατηγορεί επισήμως τη Ρωσία για το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας μετά τις ανακοινώσεις του Βερολίνου - Κοινή απάντηση ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, ενώ η Μόσχα μιλά για αποπροσανατολισμό - Η σημασία των επερχόμενων εκλογών σ το κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ