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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση Αρχοντικό - Στο σημείο 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα και εθελοντές
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.
Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχαν δύο ελικόπτερα.
Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχαν δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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