Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Παιανία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση Αρχοντικό - Στο σημείο 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα και εθελοντές

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχαν δύο ελικόπτερα.

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