Ο Ντίλαν Σπράους παρομοίασε την καριέρα του στην υποκριτική σε νεαρή ηλικία με την παιδική εργασία σε ανθρακωρυχεία
Ο Ντίλαν Σπράους παρομοίασε την καριέρα του στην υποκριτική σε νεαρή ηλικία με την παιδική εργασία σε ανθρακωρυχεία
Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «The Suite Life of Zack & Cody» που πρωταγωνίστησε σε ηλικία 12 ετών
Για την καριέρα του στην υποκριτική, η οποία ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, μίλησε ο Ντίλαν Σπράους, παρομοιάζοντάς τη με την παιδική εργασία σε ανθρακωρυχεία.
Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «The Suite Life of Zack & Cody», στο podcast του «Wildmen» εξήγησε τις επιπτώσεις που είχε στη ζωή του το γεγονός πως από παιδί μπήκε στον χώρο του θεάματος, τονίζοντας πως αντιμετώπισε πολλά ψυχικά «εμπόδια» στην πορεία.
«Κάποια παιδιά δούλευαν στα ανθρακωρυχεία και φύλαγαν την πόρτα του βαγονιού του ορυχείου όταν ήταν 15 ετών», είπε χαρακτηριστικά ο Ντίλαν Σπράους στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. «Εμείς απλώς τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Και πάλι, όμως, είναι παιδική εργασία», πρόσθεσε.
Ο 34χρονος ανέφερε ακόμη πως παρόλο που ο χώρος εργασίας είναι διαφορετικός, η δουλειά του ηθοποιού δεν διαφέρει σε ωράρια από μία δουλειά γραφείου: «Είναι μια δουλειά γραφείου. Πας στη δουλειά, χτυπάς κάρτα, σχολάς, έχεις το “γραφείο” σου, δουλεύεις. Προφανώς, βρίσκεσαι σε ένα στούντιο και είναι διαφορετικό, αλλά είναι οι ίδιες ώρες. Έτσι λειτουργεί», δήλωσε.
Ο ηθοποιός και ο δίδυμος αδελφός του, Κόουλ Σπράους, ξεκίνησαν να παίζουν στη σειρά «Grace Under Fire» όταν ήταν περίπου 8 μηνών και παρέμειναν σε αυτή για πέντε σεζόν, μέχρι την ολοκλήρωσή της το 1998. Το σίριαλ «The Suite Life of Zack & Cody» όπου πρωταγωνίστησαν, μπήκε στη ζωή τους το 2005, όταν ήταν 12 ετών.
Ο Σπράους παραδέχτηκε στο podcast ότι το γεγονός αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία του: «Έχω τα δικά μου προβλήματα. Πρόκειται για ορισμένα ψυχολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζω ως ενήλικας που εξακολουθεί να εργάζεται στον ίδιο κλάδο στον οποίο βρίσκομαι από πάντα», εξήγησε. «Ούτως ή άλλως συμπεριφέρομαι σαν παιδί. Οπότε αναρωτιέμαι αν απλώς κυνηγάω διαρκώς εκείνη την περίοδο», ανέφερε ακόμη.
Ο ηθοποιός κατέληξε: «Νιώθω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η αυτοεκτίμησή μου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά μου να δουλεύω και να βρίσκομαι στα γυρίσματα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «The Suite Life of Zack & Cody», στο podcast του «Wildmen» εξήγησε τις επιπτώσεις που είχε στη ζωή του το γεγονός πως από παιδί μπήκε στον χώρο του θεάματος, τονίζοντας πως αντιμετώπισε πολλά ψυχικά «εμπόδια» στην πορεία.
«Κάποια παιδιά δούλευαν στα ανθρακωρυχεία και φύλαγαν την πόρτα του βαγονιού του ορυχείου όταν ήταν 15 ετών», είπε χαρακτηριστικά ο Ντίλαν Σπράους στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. «Εμείς απλώς τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Και πάλι, όμως, είναι παιδική εργασία», πρόσθεσε.
Dylan Sprouse, who began acting around 8 months old and joined Disney Channel in 2005, is reflecting on his early acting days. https://t.co/WIhtVjMpdN pic.twitter.com/GS0JvsqAfY— E! News (@enews) September 2, 2026
Ο 34χρονος ανέφερε ακόμη πως παρόλο που ο χώρος εργασίας είναι διαφορετικός, η δουλειά του ηθοποιού δεν διαφέρει σε ωράρια από μία δουλειά γραφείου: «Είναι μια δουλειά γραφείου. Πας στη δουλειά, χτυπάς κάρτα, σχολάς, έχεις το “γραφείο” σου, δουλεύεις. Προφανώς, βρίσκεσαι σε ένα στούντιο και είναι διαφορετικό, αλλά είναι οι ίδιες ώρες. Έτσι λειτουργεί», δήλωσε.
Ο ηθοποιός και ο δίδυμος αδελφός του, Κόουλ Σπράους, ξεκίνησαν να παίζουν στη σειρά «Grace Under Fire» όταν ήταν περίπου 8 μηνών και παρέμειναν σε αυτή για πέντε σεζόν, μέχρι την ολοκλήρωσή της το 1998. Το σίριαλ «The Suite Life of Zack & Cody» όπου πρωταγωνίστησαν, μπήκε στη ζωή τους το 2005, όταν ήταν 12 ετών.
Ο Σπράους παραδέχτηκε στο podcast ότι το γεγονός αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία του: «Έχω τα δικά μου προβλήματα. Πρόκειται για ορισμένα ψυχολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζω ως ενήλικας που εξακολουθεί να εργάζεται στον ίδιο κλάδο στον οποίο βρίσκομαι από πάντα», εξήγησε. «Ούτως ή άλλως συμπεριφέρομαι σαν παιδί. Οπότε αναρωτιέμαι αν απλώς κυνηγάω διαρκώς εκείνη την περίοδο», ανέφερε ακόμη.
Ο ηθοποιός κατέληξε: «Νιώθω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η αυτοεκτίμησή μου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά μου να δουλεύω και να βρίσκομαι στα γυρίσματα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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