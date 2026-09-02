Πρόκληση Ερντογάν: Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά

Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της, είπε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν