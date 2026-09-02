Ευρώπη και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, αποστάσεις κρατούν οι ΗΠΑ
Ευρώπη και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, αποστάσεις κρατούν οι ΗΠΑ
Φον ντερ Λάιεν και Ρούτε συναντώνται σήμερα, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται νέες κυρώσεις – «Θα πάρουν την απάντησή τους», προειδοποιεί η Μόσχα
Καθώς η Γερμανία υψώνει το δάχτυλο, δείχνοντας προς τη Ρωσία για την απόπειρα υβριδικής επίθεσης με τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας (κατηγορίες τις οποίες η Μόσχα απορρίπτει), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ετοιμάζουν την «απάντησή» τους. Το ποια θα είναι αυτή, θα το συζητήσουν στη μεταξύ τους συνάντηση που προγραμματίζουν για σήμερα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Και ενώ οι δυο τους θα συζητούν το θέμα, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο μπλοκ θα ετοιμάσουν επιπλέον κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε επερχόμενη συνάντηση, ο χρόνος και ο τόπος της οποίας δεν έχουν ακόμα οριστεί. Ήδη πάντως, η γερμανική πλευρά έφερε το θέμα στο επίπεδο της ΕΕ, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τον σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις.
Οι κυρώσεις είναι, πάντως, η μια πλευρά της ιστορίας, μιας και το θερμόμετρο μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας ανεβαίνει επικίνδυνα -με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το παρόν να τηρούν «σιγή ασυρμάτου» όσο οι δύο πλευρές ανταλλάζουν βαριές κουβέντες. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για το drone που είχε εντοπιστεί, την 4η Αυγούστου, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και το οποίο είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη επειδή είχε μπλοκάρει. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.
Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, παρουσιάζοντας τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία (η διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και εκρηκτικά, μαζί με το μοτίβο των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη), ανέφερε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γερμανός υπουργός ανέφερε ότι το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», τόνισε.
Και από τα λόγια, στις πράξεις: Η Γερμανία, ως απάντηση στα παραπάνω, ανακοίνωσε ότι κλείνει, στις 18 Σεπτεμβρίου, τον «Οίκο της Ρωσίας» στο Βερολίνο και το ρωσικό Προξενείο στη Βόννη, απόφαση την οποία χαιρέτισαν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ.
«Λοιπόν, θα λάβουν την κατάλληλη απάντηση», απειλεί η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία λέει ότι «με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση τις διμερείς σχέσεις. Ως συνήθως, δεν έχουν παρουσιαστεί πειστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Απλά δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν».
Για «απαντήσεις», μιλά η Μαρία Ζαχάροβα, για απαντήσεις και στον ίδιο απειλητικό τόνο μιλά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσορίζοντας τα μέτρα του Βερολίνου, τόνισε ότι «οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση», ενώ την ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, αναφέροντας ότι «αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση».
Ο Μακρόν φαίνεται ότι συμφωνεί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αναφέρει ότι «οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι μάταιες και θα αποτύχουν», αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».
Βρετανία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία και Ουκρανία στέκονται επίσης στο πλευρό της Γερμανίας σε αυτή την όξυνση των σχέσεων μεταξύ τους, ενώ η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πόλα Πίνιο επιβεβαίωσε χθες ότι επίκειται συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών για το θέμα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ενώ πηγές του ΝΑΤΟ επεσήμαιναν χθες ότι η συνάντηση των υπουργών θα επικεντρωθεί κυρίως στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών ενάντια σε υβριδικές απειλές.
Η υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ, Κάγια Κάλας λέει ότι η Ρωσία αυξάνει τα «περιστατικά» αυτού του είδους, με σκοπό «να μας τρομάξει και να μας αποθαρρύνει από τη στήριξη της Ουκρανίας», ενώ ο Εσθονός υπουργός Άμυνας, Χάνο Πεβκούρ, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Το περιστατικό της Λειψίας, η ανεύρεση εκρηκτικών μηχανισμών σε εργοστάσια ηλεκτροδότησης στη Γερμανία, οι καταγγελίες της Ρουμανίας και της Εσθονίας για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, λέει, είναι μόνο η αρχή. «Η Ρωσία δοκιμάζει ποια είναι τα όριά μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι».
Ο πραγματικός γρίφος, πάντως, είναι τα… όρια της Ουάσινγκτον. Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και καλούν σε κοινή γραμμή και κοινή απάντηση απέναντι στη Μόσχα, η Ουάσινγκτον σιωπά. Το μεγάλο ερώτημα, εάν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να στηρίξουν δημόσια τη Γερμανία, ή θα επιλέξουν να ρίξουν τους τόνους με τη Ρωσία, αφήνοντας τους συμμάχους τους στη Γηραιά Ήπειρο να αισθάνονται περίπου προδομένοι, ενδέχεται να απαντηθεί ακόμα και σήμερα. Μετά από τη συνάντηση φον ντερ Λάιεν και Ρούτε, αλλά και τις συναντήσεις και αποφάσεις των υπουργών των εμπλεκόμενων χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ή κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος, θα κληθεί να σχολιάσει.
Οι κυρώσεις είναι, πάντως, η μια πλευρά της ιστορίας, μιας και το θερμόμετρο μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας ανεβαίνει επικίνδυνα -με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το παρόν να τηρούν «σιγή ασυρμάτου» όσο οι δύο πλευρές ανταλλάζουν βαριές κουβέντες. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για το drone που είχε εντοπιστεί, την 4η Αυγούστου, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και το οποίο είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη επειδή είχε μπλοκάρει. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.
«Θα πάρουν την απάντησή τους»
Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, παρουσιάζοντας τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία (η διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και εκρηκτικά, μαζί με το μοτίβο των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη), ανέφερε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γερμανός υπουργός ανέφερε ότι το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», τόνισε.
Και από τα λόγια, στις πράξεις: Η Γερμανία, ως απάντηση στα παραπάνω, ανακοίνωσε ότι κλείνει, στις 18 Σεπτεμβρίου, τον «Οίκο της Ρωσίας» στο Βερολίνο και το ρωσικό Προξενείο στη Βόννη, απόφαση την οποία χαιρέτισαν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ.
«Λοιπόν, θα λάβουν την κατάλληλη απάντηση», απειλεί η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία λέει ότι «με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση τις διμερείς σχέσεις. Ως συνήθως, δεν έχουν παρουσιαστεί πειστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Απλά δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν».
Για «απαντήσεις», μιλά η Μαρία Ζαχάροβα, για απαντήσεις και στον ίδιο απειλητικό τόνο μιλά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσορίζοντας τα μέτρα του Βερολίνου, τόνισε ότι «οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση», ενώ την ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, αναφέροντας ότι «αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση».
Ο Μακρόν φαίνεται ότι συμφωνεί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αναφέρει ότι «οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι μάταιες και θα αποτύχουν», αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».
ΝΑΤΟ-ΕΕ και… ΗΠΑ σε δεύτερο πλάνο;
Βρετανία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία και Ουκρανία στέκονται επίσης στο πλευρό της Γερμανίας σε αυτή την όξυνση των σχέσεων μεταξύ τους, ενώ η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πόλα Πίνιο επιβεβαίωσε χθες ότι επίκειται συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών για το θέμα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ενώ πηγές του ΝΑΤΟ επεσήμαιναν χθες ότι η συνάντηση των υπουργών θα επικεντρωθεί κυρίως στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών ενάντια σε υβριδικές απειλές.
Η υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ, Κάγια Κάλας λέει ότι η Ρωσία αυξάνει τα «περιστατικά» αυτού του είδους, με σκοπό «να μας τρομάξει και να μας αποθαρρύνει από τη στήριξη της Ουκρανίας», ενώ ο Εσθονός υπουργός Άμυνας, Χάνο Πεβκούρ, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Το περιστατικό της Λειψίας, η ανεύρεση εκρηκτικών μηχανισμών σε εργοστάσια ηλεκτροδότησης στη Γερμανία, οι καταγγελίες της Ρουμανίας και της Εσθονίας για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, λέει, είναι μόνο η αρχή. «Η Ρωσία δοκιμάζει ποια είναι τα όριά μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι».
Ο πραγματικός γρίφος, πάντως, είναι τα… όρια της Ουάσινγκτον. Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και καλούν σε κοινή γραμμή και κοινή απάντηση απέναντι στη Μόσχα, η Ουάσινγκτον σιωπά. Το μεγάλο ερώτημα, εάν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να στηρίξουν δημόσια τη Γερμανία, ή θα επιλέξουν να ρίξουν τους τόνους με τη Ρωσία, αφήνοντας τους συμμάχους τους στη Γηραιά Ήπειρο να αισθάνονται περίπου προδομένοι, ενδέχεται να απαντηθεί ακόμα και σήμερα. Μετά από τη συνάντηση φον ντερ Λάιεν και Ρούτε, αλλά και τις συναντήσεις και αποφάσεις των υπουργών των εμπλεκόμενων χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ή κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος, θα κληθεί να σχολιάσει.
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