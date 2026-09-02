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Συνελήφθησαν δύο νεαροί για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μετρητά και ΙΧ
Συνελήφθησαν δύο νεαροί για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μετρητά και ΙΧ
Πρόκειται για δύο άτομα 19 και 20 ετών
Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου πραγματοποίησαν έλεγχο σε ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 685 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης παράνομων ενεργειών.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου πραγματοποίησαν έλεγχο σε ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 685 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης παράνομων ενεργειών.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
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