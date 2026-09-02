Νέα επεισόδια στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών, πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικό
ΕΛΛΑΔΑ
δομή μεταναστών Σέρρες Επεισόδια Μετανάστες

Νέα επεισόδια στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών, πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικό

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Αίγυπτο

Νέα επεισόδια στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών, πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικό
Στράτος Λούβαρης
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Νέα επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην κλειστή δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 00:50, μετανάστες που διαμένουν στη δομή επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε επιχειρησιακό όχημα.

Για την εκτόνωση της κατάστασης χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Αίγυπτο.
Στράτος Λούβαρης
21 ΣΧΟΛΙΑ

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