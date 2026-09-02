Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Άστον Βίλα για τον Λίον Μπέιλι και τον φέρνει στην Αθήνα
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Ολυμπιακός Λίον Μπέιλι Μεταγραφές

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Άστον Βίλα για τον Λίον Μπέιλι και τον φέρνει στην Αθήνα

Ο 29χρονος εξτρέμ αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Άστον Βίλα για τον Λίον Μπέιλι και τον φέρνει στην Αθήνα
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Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Άστον Βίλα για τον Λίον Μπέιλι και τον φέρνει άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να υπογράψει. 

Ο 29χρονος εξτρέμ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα υπογράψει συμβόλαιο έως και το 2029. Ο Μπέιλι αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, μπορεί να παίξει και αριστερά. 

Πέρυσι είχε κάνει 30 ματς με ένα γκολ και τρεις ασίστ με Άστον Βίλα αλλά και Ρόμα, όπου και είχε δοθεί δανεικός. 

Ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του.

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