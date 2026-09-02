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Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα σε ψιλικατζίδικο
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα σε ψιλικατζίδικο
«Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα καταναλώσει αλκοόλ», ισχυρίστηκε ο δράστης
Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος που, το μεσημέρι περασμένης Κυριακής, εισέβαλε με καραμπίνα και ξεκίνησε να πυροβολεί μέσα σε κατάστημα καφέ - ψιλικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ληστρική κλοπή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε στον 1ο Ειδικό Ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν τις μεσημεριανές ώρες όταν ο άντρας πήγε αρχικά στο κατάστημα και φαίνεται να επιχείρησε να κλέψει μια φιάλη με ουίσκι. Τότε έγινε αντιληπτός από τις εργαζόμενες και με τη βοήθεια ενός πελάτη τον απομακρύναν.
Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όμως, ο 38χρονος επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.
Δέκα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και έτσι κατέληξε με χειροπέδες.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ληστρική κλοπή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε στον 1ο Ειδικό Ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
«Δεν θυμάμαι τίποτα»Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι δε θυμάται ούτε ότι πυροβόλησε με την κοντόκανη καραμπίνα, ούτε πως επιχείρησε να κλέψει νωρίτερα ένα μπουκάλι με αλκοόλ και τον απομάκρυναν από το μαγαζί.
Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν τις μεσημεριανές ώρες όταν ο άντρας πήγε αρχικά στο κατάστημα και φαίνεται να επιχείρησε να κλέψει μια φιάλη με ουίσκι. Τότε έγινε αντιληπτός από τις εργαζόμενες και με τη βοήθεια ενός πελάτη τον απομακρύναν.
Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όμως, ο 38χρονος επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.
Δέκα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και έτσι κατέληξε με χειροπέδες.
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