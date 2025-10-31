Καιρός: Βροχές σήμερα στα δυτικά - Πώς θα κυλήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου
Η πρόβλεψη Κολυδά: Ήπιος φθινοπωρινός καιρός σήμερα 31/10 με τοπικά φαινόμενα κυρίως στη δυτική Ελλάδα και με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή
Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου θα κυλήσει με ήπιο φθινοπωρινό καιρό, λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά από σήμερα 31/10 και θερμοκρασίες που θα παραμείνουν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ οι καλές συνθήκες θα ευνοήσουν τις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Το Σάββατο στην Πελοπόννησο θα βρέξει τοπικά.
Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Η θερμοκρασία θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν όλες τις ημέρες τα 4 με 5 μποφόρ. Σήμερα και αύριο νοτιάδες στο Ιόνιο.
Με τα σημερινά στοιχεία δεν προβλέπεται κάποιο σημαντικό καιρικό σύστημα να αλλάξει τον καιρό στη χώρα τις επόμενες 10 ημέρες. Από τα μέσα της άλλης εβδομάδας προβλέπονται ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα ρίξουν λίγο την θερμοκρασία.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 18-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 20-23, στα Επτάνησα από 11 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ.
Ήπιος φθινοπωρινός καιρός με τοπικά φαινόμενα κυρίως στη δυτική Ελλάδα και με θερμοκρασίες λίγο πάνω απο τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.Posted by Theodoros Kolydas on Thursday, October 30, 2025
Αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στα ηπειρωτικάΧαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/10 στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα σε τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το 0.
Ο καιρός σήμεραΣε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Βαθμιαία και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν δίνοντας από το απόγευμα βροχές, αρχικά στα Επτάνησα και αργότερα σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και σε παράκτια κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 1 ΝοεμβρίουΣτο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Ο καιρός την Κυριακή 2 ΝοεμβρίουΣτη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
