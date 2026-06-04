Επανέρχεται ο Κακλαμανάκης: Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία παραποιεί κακόβουλα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ), με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δικαστική διαμάχη των δύο πλευρών