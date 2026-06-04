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Ένας 21χρονος στη Λάρισα έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό, τον έστειλε στο νοσοκομείο
Ένας 21χρονος στη Λάρισα έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό, τον έστειλε στο νοσοκομείο
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκε να κατέχει ρεπλίκα πυροβόλου όπλου
Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί μετά από έλεγχο που διενήργησαν και ο οποίος κατέληξε σε βίαιο επεισόδιο εντός του Αστυνομικού Μεγάρου στη Λάρισα με τον νεαρό να χτυπάει αστυνομικό.
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος είχε στην κατοχή του ένα αντίγραφο (ρεπλίκα) πυροβόλου όπλου καθώς και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, τα οποία και κατασχέθηκαν από τις αρχές.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το επεισόδιο πήρε σοβαρότερη τροπή όταν ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο. Εκεί, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά, ο 21χρονος χτύπησε με το κεφάλι του στο κεφάλι αστυνομικού (κουτουλιά), τραυματίζοντάς τον στο χείλος. Ο τραυματίας αστυνομικός χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος είχε στην κατοχή του ένα αντίγραφο (ρεπλίκα) πυροβόλου όπλου καθώς και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, τα οποία και κατασχέθηκαν από τις αρχές.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το επεισόδιο πήρε σοβαρότερη τροπή όταν ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο. Εκεί, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά, ο 21χρονος χτύπησε με το κεφάλι του στο κεφάλι αστυνομικού (κουτουλιά), τραυματίζοντάς τον στο χείλος. Ο τραυματίας αστυνομικός χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
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