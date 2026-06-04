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Φωτιά τώρα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα - Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό.
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