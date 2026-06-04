Φωτιά τώρα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας, δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα - Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας, δείτε βίντεο
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) σε δασική έκταση ανάμεσα στο Προκόπι και το Πήλι Εύβοιας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό.



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