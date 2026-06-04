Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ εντοπίστηκε ταχύπλοο σκάφος με 38 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Στην επιχείρηση εντοπισμού καθοριστικό ρόλο είχε εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, το οποίο εντόπισε το σκάφος και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Στην περιοχή έσπευσαν πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβαινόντων και στην ασφαλή μεταφορά τους στο λιμάνι των Καλοί Λιμένες, όπου και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ, χωρίς να αναφέρονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες που να δυσχεραίνουν την επιχείρηση.
Στην επιχείρηση εντοπισμού καθοριστικό ρόλο είχε εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, το οποίο εντόπισε το σκάφος και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Στην περιοχή έσπευσαν πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβαινόντων και στην ασφαλή μεταφορά τους στο λιμάνι των Καλοί Λιμένες, όπου και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ, χωρίς να αναφέρονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες που να δυσχεραίνουν την επιχείρηση.
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