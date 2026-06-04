Κατασκηνώσεις 2026: Από αύριο Παρασκευή η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκηνώσεις 2026: Από αύριο Παρασκευή η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ

Ολοκληρώνεται ο έλεγχος αιτήσεων - Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Κατασκηνώσεις 2026: Από αύριο Παρασκευή η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών (voucher) στους δικαιούχους μέσω e-mail, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών (voucher), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.

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