Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Πώς θα ονομάζεται πλέον μετά την αφαίρεση των τίτλων του - Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως η βασιλική οικογένεια είναι στο πλευρό των θυμάτων και των επιζώντων κάθε μορφής κακοποίησης - Μία συνηθισμένη κοπέλα από την Αμερική έριξε έναν Βρετανό πρίγκιπα, δηλώνει η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαιρεί από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, τους υπόλοιπους τίτλους του και τον διώχνει από την βασιλική κατοικία του, όπως ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ.
Σε δήλωσή του, το παλάτι ανέφερε ότι ο Άντριου θα είναι γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ και όχι ως πρίγκιπας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.
Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως ξεκινά η αφαίρεση τίτλων και σημειώνει πως η βασιλική οικογένεια είναι στο πλευρό των θυμάτων και των επιζώντων κάθε μορφής κακοποίησης. Τα παιδιά του πρίγκιπα Άντριου, η πριγκίπισσα Μπεατρίς και η πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους. Σύμφωνα με το BBC, o Άντριου δεν έφερε αντίρρηση στην απόφαση του Καρόλου για αφαίρεση τίτλων και μετακόμιση από την κατοικία του.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Ο Μεγαλειότατος ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.
Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.
Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».
Η πίεση προς το παλάτι για την απομάκρυνση του Άντριου από το Royal Lodge αυξανόταν, αφού νωρίτερα αυτό το μήνα παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ λόγω της φιλίας του με τον Επστάιν και των κατηγοριών της Βιρτζίνια Τζιουφρέ.
Ωστόσο, ο βασιλιάς προχώρησε ακόμη πιο μακριά, αφαιρώντας του τον τίτλο του πρίγκιπα που είχε από τη γέννησή του ως παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Υπενθυμίζεται πως η Τζιουφρέ στο βιβλίο της γράφει πως ο Άντριου «πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου».
Η κυκλοφορία αποσπασμάτων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων που είχε ως αποτέλεσμα ο Άντριου να αποποιηθεί εκτός από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ και τους τίτλους: Ιππότης του Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος (GCVO), Βασιλικός Ιππότης του Ευγενέστατου Τάγματος της Περικνημίδας.
«Η Βιρτζίνια, η αδελφή μας, που ήταν παιδί όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες επιζώσες. Σήμερα, δηλώνει τη νίκη της. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδελφές της που επέζησαν, συνεχίζουμε τον αγώνα της Βιρτζίνια και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ», συμπληρώνει η οικογένεια.
Στη σειρά διαδοχής για το βρετανικό στέμμα, ο πρίγκιπας Άντριου παραμένει όγδοος, μετά από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία του παιδιά καθώς επίσης και τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο του παιδιά.
Η σειρά διαδοχής για το βρετανικό στέμμα:
«Μία συνηθισμένη κοπέλα από την Αμερική έριξε έναν Βρετανό πρίγκιπα»«Σήμερα, μία συνηθισμένη κοπέλα από την Αμερική, από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, έριξε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το θάρρος της», λένε ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, Σκάι Ρόμπερτς και η κουνιάδα της Αμάντα.
Δεν χάνει τη σειρά διαδοχής
- Πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ
- Πρίγκιπας Τζορτζ της Ουαλίας
- Πριγκίπισα Σάρλοτ της Ουαλίας
- Πρίγκιπας Λούις της Ουαλίας
- Δούκας του Σάσεξ – Πρίγκιπας Χάρι
- Πρίγκιπας Άρτσι του Σάσεξ
- Πριγκίπισα Λίλιμπετ του Σάσεξ
- Άντριου
