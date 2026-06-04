Νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα - Τι αλλάζει

Βασική του κατεύθυνση είναι η σταδιακή μετάβαση από τη διάσπαρτη και άναρχη ανάπτυξη προς πιο οργανωμένες μορφές χωροθέτησης της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής δραστηριότητας, με σαφέστερους κανόνες, καλύτερη περιβαλλοντική συμβατότητα και σύγχρονες παραγωγικές υποδομές