Καιρός: Συννεφιά σήμερα με τοπικές βροχές στα δυτικά - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν χθες στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα σε τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το μηδέν
Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας, ενώ λίγες βροχές θα σημειωθούν προς τα δυτικά και νότια με τους βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται καθώς θα πηγαίνουμε προς την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 18-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 20-23, στα Επτάνησα από 11 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στα ηπειρωτικάΧαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/10 στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα σε τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το 0.
Ο καιρός σήμεραΣε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Βαθμιαία και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν δίνοντας από το απόγευμα βροχές, αρχικά στα Επτάνησα και αργότερα σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και σε παράκτια κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 18-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 20-23, στα Επτάνησα από 11 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.
Ο καιρός το Σάββατο 1 ΝοεμβρίουΣτο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 2 ΝοεμβρίουΣτη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
