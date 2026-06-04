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Ο δήμος της Άρτας δίνει μπόνους 500 ευρώ τον μήνα για νέους γιατρούς στο νοσοκομείο
Ο δήμος της Άρτας δίνει μπόνους 500 ευρώ τον μήνα για νέους γιατρούς στο νοσοκομείο
Βάζει «πλάτη» για να καλυφθούν τα κενά στο νοσοκομείο της πόλης
Παράδειγμα προς μίμηση είναι ο Δήμος Αρταίων που προκειμένου να ενισχύσει με γιατρούς το νοσοκομείο της πόλης και οι συμπολίτες του να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, αποφάσισε να δώσει σε νέους γιατρούς που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο, μηνιαίο μπόνους, ύψους 500 ευρώ για μια περίοδο δύο ετών.
Το νοσοκομείο της Άρτας όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας αποδυναμώθηκε από ιατρικό προσωπικό που αποχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεων. Έτσι, μετά και από συζήτηση με τη διοικηση του νοσοκομείου, δεν έχασε καιρό και προχώρησε στη γενναία απόφαση της απόδοσης οικονομικού κινήτρου στους νέους γιατρούς που αναζητά το νοσοκομείο μέσω προκήρυξης.
«Αποφασίσαμε να δώσουμε ένα κίνητρο μπας και βοηθήσουμε να στελεχωθεί το νοσοκομείο της Άρτας» είπε ο κ. Σιαφάκας προσθέτοντας ότι η προκήρυξη αφορά 11 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων.
«Επειδή γενικώς έχουμε έλλειψη όσον αφορά τους γιατρούς στο νοσοκομείο και επειδή μετά από συνομιλία που είχα με τον διοικητή του νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από γιατρούς που ρωτάνε για τις θέσεις, είπαμε να δώσουμε κι αυτό το κίνητρο, για να προσελκύσουμε τον κόσμο» τόνισε.
Το μηνιαίο ποσό των 500 ευρώ σε κάθε έναν από τους 11 νέους γιατρούς που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο Άρτας όπως τόνισε ο Δήμαρχος «βάσει νομοθεσίας αφορά έξοδα σίτισης και στέγασης», οπότε οι γιατροί θα αποδίδουν τις αποδείξεις του ενοικίου ή του φαγητού και θα λαμβάνουν τα μετρητά των 500 ευρώ.
Η προκήρυξη για την πρόσληψη των 11 νέων γιατρών όπως ανέφερε ο κ. Σιαφάκας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Ιουνίου με το Δήμο να είναι πανέτοιμος να καταθέτει κάθε μήνα τα 500 ευρώ στους νέους γιατρούς.
«Αναγκαστήκαμε και εμείς ως Δήμος να βοηθήσουμε προκειμένου να στελεχωθεί το νοσοκομείο μας. Δεν είναι αρμοδιότητα μας να επιχορηγούμε τους γιατρούς -γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι κι άλλοι που έχουν ανάγκες όπως οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί κ.ά. Δεν είναι εύκολο για έναν Δήμο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση αλλά επειδή έχουμε ένα πολύ καλό νοσοκομείο και το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα θέμα επειδή κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, είπαμε κι εμείς να δώσουμε το κίνητρο να έρθουν κάποιοι γιατροί» κατέληξε ο κ. Σιαφάκας.
Το νοσοκομείο της Άρτας όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας αποδυναμώθηκε από ιατρικό προσωπικό που αποχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεων. Έτσι, μετά και από συζήτηση με τη διοικηση του νοσοκομείου, δεν έχασε καιρό και προχώρησε στη γενναία απόφαση της απόδοσης οικονομικού κινήτρου στους νέους γιατρούς που αναζητά το νοσοκομείο μέσω προκήρυξης.
«Αποφασίσαμε να δώσουμε ένα κίνητρο μπας και βοηθήσουμε να στελεχωθεί το νοσοκομείο της Άρτας» είπε ο κ. Σιαφάκας προσθέτοντας ότι η προκήρυξη αφορά 11 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων.
«Επειδή γενικώς έχουμε έλλειψη όσον αφορά τους γιατρούς στο νοσοκομείο και επειδή μετά από συνομιλία που είχα με τον διοικητή του νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από γιατρούς που ρωτάνε για τις θέσεις, είπαμε να δώσουμε κι αυτό το κίνητρο, για να προσελκύσουμε τον κόσμο» τόνισε.
Το μηνιαίο ποσό των 500 ευρώ σε κάθε έναν από τους 11 νέους γιατρούς που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο Άρτας όπως τόνισε ο Δήμαρχος «βάσει νομοθεσίας αφορά έξοδα σίτισης και στέγασης», οπότε οι γιατροί θα αποδίδουν τις αποδείξεις του ενοικίου ή του φαγητού και θα λαμβάνουν τα μετρητά των 500 ευρώ.
Η προκήρυξη για την πρόσληψη των 11 νέων γιατρών όπως ανέφερε ο κ. Σιαφάκας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Ιουνίου με το Δήμο να είναι πανέτοιμος να καταθέτει κάθε μήνα τα 500 ευρώ στους νέους γιατρούς.
«Αναγκαστήκαμε και εμείς ως Δήμος να βοηθήσουμε προκειμένου να στελεχωθεί το νοσοκομείο μας. Δεν είναι αρμοδιότητα μας να επιχορηγούμε τους γιατρούς -γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι κι άλλοι που έχουν ανάγκες όπως οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί κ.ά. Δεν είναι εύκολο για έναν Δήμο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση αλλά επειδή έχουμε ένα πολύ καλό νοσοκομείο και το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα θέμα επειδή κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, είπαμε κι εμείς να δώσουμε το κίνητρο να έρθουν κάποιοι γιατροί» κατέληξε ο κ. Σιαφάκας.
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