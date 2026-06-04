Φωτιά στις παλιές φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου, υπό έλεγχο λέει η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον εστιών, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα