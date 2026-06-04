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Φωτιά στις παλιές φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου, υπό έλεγχο λέει η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
Φωτιά στις παλιές φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου, υπό έλεγχο λέει η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον εστιών, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Λίγο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον εστιών, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον εστιών, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
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