«Δώσε 3.000 αλλιώς δεν τη βάζω στο χειρουργείο» - Οι εκβιασμοί και τα... καφεδάκια του γιατρού με το φακελάκι στο Ιπποκράτειο

Η αποκάλυψη της υπόθεσης φέρνει στο «φως» και άλλες περιπτώσεις ασθενών που είχαν πέσει στα «δίχτυα» του καρδιοχειρουργού ο οποίος τους εκβίαζε ζητώντας τους «φακελάκι» προκειμένου να τους φροντίσει
Μια «φάμπρικα» με «πελάτες» τους ασθενείς που είχε αναλάβει να χειρουργήσει φαίνεται πως είχε στήσει ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ να παίρνει «φακελάκι». Συγγενής ασθενούς περιέγραψε στο protothema.gr πώς την εκβίασε ο γιατρός απαιτώντας να του δώσει χρήματα. «Δώσε μου τρία χιλιάρικα, αλλιώς δεν τη βάζω χειρουργείο».
Τον γιατρό εν τέλει παγίδευσε ένας συγγενής ασθενούς ο οποίος, σε συνεννόηση με τις Αρχές, του έδωσε ένα φάκελο με τα 5.000 ευρώ που ζητούσε για το χειρουργείο σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ο συγγενής είχε ειδοποιήσει τους αστυνομικούς για το ραντεβού και μόλις ο καρδιοχειρουργός παρέλαβε τα χρήματα τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.
Η αποκάλυψη της υπόθεσης, ωστόσο, φέρνει στο «φως» και άλλες περιπτώσεις ασθενών που είχαν πέσει στα «δίχτυα» του καρδιοχειρουργού ο οποίος τους εκβίαζε ζητώντας τους «φακελάκι» προκειμένου να τους φροντίσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η «ταρίφα» του για το χειρουργείο ξεκινούσε από τα 5.000 ευρώ και έφτανε μέχρι τα 8.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς ή αν ερχόταν συστημένος. Όποιος δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις του "φακελάκια" γιατρού και έκανε «παζάρια» κατέληγε να περιμένει στο θάλαμο μέχρι να χειρουργηθεί ενώ ο ίδιος δικαιολογούσε τα υπέρογκα ποσά λέγοντας πως από αυτά πληρώνονται οι συνεργάτες και οι βοηθοί του.
Στο protothema.gr μιλά η νύφη μιας 70χρονης καρδιοπαθούς η οποία πριν από μερικούς μήνες εισήχθη στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου και ο συλληφθέντας έκρινε πως πρέπει να χειρουργηθεί.
Όπως καταγγέλλει, ο καρδιοχειρουργός της ζήτησε 8.000 ευρώ για να χειρουργήσει την πεθερά της αλλά μόλις του εξήγησε πως αδυνατεί να συγκεντρώσει περισσότερα από 3.000 ευρώ της είπε «δώσε μου τώρα τα 3 χιλιάρικα αλλιώς δεν τη βάζω χειρουργείο».
«Της έκαναν στεφανιογραφία της πεθεράς μου και επειδή βρήκαν κάτι μας είπαν να κάνουμε εισαγωγή. Όταν πήγα και τον βρήκα για να μάθω τι θα γίνει στην αρχή μου ζήτησε 8.000 ευρώ για να τη χειρουργήσει. Επειδή κατάλαβε ότι δεν είχα τόσα τελικά καταλήξαμε στα 3 χιλιάρικα. Ξεκινάει να τη βάλει, την άνοιξαν τη γυναίκα και έρχεται και απαιτεί τα λεφτά. “Δώσε μου τώρα τα 3 χιλιάρικα αλλιώς δεν τη βάζω χειρουργείο”», περιγράφει η συγγενής της ασθενούς την οποία ο γιατρός είχε στην αναμονή μέχρι να ολοκληρωθούν τα «παζάρια».
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, μάλιστα, ο καρδιοχειρουργός εξήγησε στη νύφη της πως από τα 3.000 ευρώ για το «φακελάκι» πρέπει να πάρουν ποσοστά και οι βοηθοί του. «Εμείς δεν είχαμε τόσα λεφτά να του δώσουμε. Ούτε εγώ, ούτε ο άνδρας μου, ούτε η πεθερά μου. Του δώσαμε τελικά τα 3 αντί για τα 8 χιλιάρικα για τα οποία επέμενε κιόλας. Μου έλεγε “τα 3 χιλιάρικα για ένα καφεδάκι για τα παιδιά”», αναφέρει η ίδια.
