Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Γιατρός Φακελάκι

Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Ζητούσε χρήματα προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς - Η καταγγελία έγινε απευθείας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Aστυνομίας

Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
459 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από ασθενείς προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά τα στοιχεία του γιατρού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος

Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες

Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
459 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης