Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Ζητούσε χρήματα προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς - Η καταγγελία έγινε απευθείας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Aστυνομίας
Στη σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από ασθενείς προχώρησαν οι Αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.
Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.
«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή.
