«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Καλαμάτα

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

«Δεν το πιστεύω πως δε θα σε ξαναδώ» - Συγκινεί η ανάρτηση της θείας της στα social media - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Λίνα Κεκέση
163 ΣΧΟΛΙΑ
Η είδηση ότι μια 19χρονη κοπέλα γεμάτη όνειρα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ένα τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δρόμο της Καλαμάτας σημάδεψε ανεξίτηλα την πόλη και όσους τη γνώριζαν.

«Ανιψούλα μου ομορφιά μου αστέρι μου !!!! Γιατί μας το έκανες αυτό! Δεν το πιστεύω πως δε θα σε ξαναδώ ! Ο Θεός σε ήθελε κοντά του Κάτια μου !!»...γράφει στην ανάρτηση της, η θεία της νεαρής κοπέλας, η οποία την αποχαιρετά με αναπάντητα «γιατί».

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Η 19χρονη Κάτια


Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός.

Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 23 χρόνος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Φωτογραφίες από το τροχαίο:

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Λίνα Κεκέση
163 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης