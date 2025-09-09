«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
«Δεν το πιστεύω πως δε θα σε ξαναδώ» - Συγκινεί η ανάρτηση της θείας της στα social media - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα
Η είδηση ότι μια 19χρονη κοπέλα γεμάτη όνειρα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ένα τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δρόμο της Καλαμάτας σημάδεψε ανεξίτηλα την πόλη και όσους τη γνώριζαν.
«Ανιψούλα μου ομορφιά μου αστέρι μου !!!! Γιατί μας το έκανες αυτό! Δεν το πιστεύω πως δε θα σε ξαναδώ ! Ο Θεός σε ήθελε κοντά του Κάτια μου !!»...γράφει στην ανάρτηση της, η θεία της νεαρής κοπέλας, η οποία την αποχαιρετά με αναπάντητα «γιατί».
Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός.
Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 23 χρόνος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.
Πώς έγινε το τροχαίοΣύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.
