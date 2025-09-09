Το μήνυμα Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Μη φοβάστε, μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς
Το μήνυμα Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Μη φοβάστε, μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς

Ο γιατρός του Ιπποκράτειου φέρεται να ζητούσε ως και 5.000 ευρώ από ασθενείς - Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του υπουργού

Το μήνυμα Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Μη φοβάστε, μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς
«Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ, αφορμώμενος τη  σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών - ο οποίος φέρεται να ζητούσε «φακελάκια» ως και 5.000 ευρώ από ασθενείς.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, αναφερθείς στο περιστατικό, έγραψε πως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον γιατρό,  ενώ παρότρυνε τους ασθενείς να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά και να μην υποκύπτουν σε εκβιασμούς.

«Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό... Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας. 

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Σημειώνεται ότι η σύλληψη του εν λόγω γιατρού έγινε έπειτα από καταγγελία στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.


