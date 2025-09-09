Το μήνυμα Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Μη φοβάστε, μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς
Ο γιατρός του Ιπποκράτειου φέρεται να ζητούσε ως και 5.000 ευρώ από ασθενείς - Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του υπουργού
Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, αναφερθείς στο περιστατικό, έγραψε πως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον γιατρό, ενώ παρότρυνε τους ασθενείς να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά και να μην υποκύπτουν σε εκβιασμούς.
«Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό... Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας.
Ολόκληρη η ανάρτησή του:
Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025
