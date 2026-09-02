«Αρωγή Θεσσαλίας»: Βρέθηκε «μνηστήρας» για το πρώην κέντρο αποκατάστασης της Euromedica
«Αρωγή Θεσσαλίας»: Βρέθηκε «μνηστήρας» για το πρώην κέντρο αποκατάστασης της Euromedica
Η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας», η επισπεύδουσα «Sunrise III NPL Finance DAC» και το τριπλό σφυρί για τις 9 Σεπτεμβρίου
Όπως όλα δείχνουν, βρέθηκε ενδιαφερόμενος για τις εγκαταστάσεις της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης»), βραχίονα κατά το παρελθόν του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας, που καιρό τώρα βγαίνουν σε πλειστηριασμό χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει αποτέλεσμα.
Η νέα εταιρεία
Συγκεκριμένα, χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, έγινε η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Ναϊάδων στην Αθήνα και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. ευρώ, που διαιρείται σε 470.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ καθεμιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η νέα εταιρεία
Συγκεκριμένα, χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, έγινε η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Ναϊάδων στην Αθήνα και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. ευρώ, που διαιρείται σε 470.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ καθεμιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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