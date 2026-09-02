«Αρωγή Θεσσαλίας»: Βρέθηκε «μνηστήρας» για το πρώην κέντρο αποκατάστασης της Euromedica
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αρωγή Θεσσαλίας»: Βρέθηκε «μνηστήρας» για το πρώην κέντρο αποκατάστασης της Euromedica

Η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας», η επισπεύδουσα «Sunrise III NPL Finance DAC» και το τριπλό σφυρί για τις 9 Σεπτεμβρίου

«Αρωγή Θεσσαλίας»: Βρέθηκε «μνηστήρας» για το πρώην κέντρο αποκατάστασης της Euromedica
Όπως όλα δείχνουν, βρέθηκε ενδιαφερόμενος για τις εγκαταστάσεις της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης»), βραχίονα κατά το παρελθόν του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας, που καιρό τώρα βγαίνουν σε πλειστηριασμό χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει αποτέλεσμα.

Η νέα εταιρεία

Συγκεκριμένα, χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, έγινε η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Ναϊάδων στην Αθήνα και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. ευρώ, που διαιρείται σε 470.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ καθεμιά.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης