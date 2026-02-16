Η ΑΕΚ κράτησε την κορυφή και έστειλε το μήνυμα της…

Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 2 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και 3 από τον ΠΑΟΚ που έχει αγώνα λιγότερο. Τώρα μένει μια πίκρα γιατί η τελευταία και η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν η δική της με τον Γιοβιτς. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από εκτός έδρας νίκη στις καθυστερήσεις. Κι αν το μυαλό γυρίσει και 15 μέρες πίσω θα σκεφτεί πως στις καθυστερήσεις και των δύο ντέρμπι με λίγη τύχη στην Τούμπα και απλά τίμια διαιτησία με τον Ολυμπιακό θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει πάρει τεράστιο προβάδισμα. Δεν έχει νόημα όμως να μείνει στα «αν». Αρκεί να μην ξαναβρεθουν στον δρόμο της διαιτητές σαν τον Μακελι και τους συνεργούς του στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν και φυσικά στα πλέι οφ. Αυτό που ήταν σημαντικό για την ΑΕΚ ήταν να δείξει πως σε σχέση με τα ντέρμπι του πρώτου γύρου με τους βασικούς ανταγωνιστές της, έχει προοδεύσει ώστε να ελπίζει βάσιμα πως μπορεί να επικρατήσει στα πλέι οφ.Φυσικά το παιχνίδι δεν ήταν μόνο η κεφαλιά του Γιόβιτς στο δοκάρι. Ξεκίνησε πολύ άσχημα για την ΑΕΚ με συνεχή λάθη που είχαν ως αποκορύφωμα το αχρείαστο και αψυχολόγητο πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Ζαφείρη. Ο Στρακόσια για άλλη μια φορά έκανε τα μαγικά του και αυτή η απόκρουση ήταν η δυσκολότερη και η καλύτερη που έχει κάνει από τις τρεις σε πεναλτι φέτος. Τις δύο προηγούμενες η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με… πέναλτι στις καθυστερήσεις, σήμερα η κεφαλιά πήγε στο δοκάρι πάλι στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ δεν νίκησε όμως κανείς δεν γνωρίζει τι θα είχε γίνει αν ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει τόσο νωρίς το σκορ.Ο Στρακόσια άλλαξε το μομεντουμ του αγώνα, η ΑΕΚ απέκτησε τον έλεγχο, περιόρισε τα λάθη και κυρίως δεν επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να βγάλει σε ολόκληρο ματς έστω μια επικίνδυνη Αντεπίθεση. Από το 15 έως το 87 που ο Καμαρά έχασε τη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα αμυντικά ενώ είχε δημιουργήσει αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις με ωραίο συνδυαστικό παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι… πάτησε τον ΠΑΟΚ ή κάτι τέτοιο όμως σε κάθε περίπτωση το δικό της παιχνίδι και αγωνιστικό πλάνο επικράτησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα δυνατά του σημεία και η ΑΕΚ κατάφερε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες της χτυπώντας τις αδυναμίες του. Εκτός από το αποτέλεσμα που σίγουρα δεν είναι κακό μένει και η παρακαταθήκη. Οπως έμεινε παρά την πίκρα και το «Γαμωτο» κι από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.Η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλη πρόοδο από τα ντέρμπι του πρώτου γύρου με τους δύο βασικούς της αντιπάλους. Στις λεπτομέρειες δεν τους νίκησε και τους δύο. Φυσικά θα μπορούσε και να χάσει. Πάλι στις λεπτομέρειες. Αλλα έτσι είναι τα ντέρμπι. Πολλές φορές κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και επειδή αν δεν έρθουν τα πάνω κάτω αυτές οι τρεις ομάδες με όχι μεγάλες αποστάσεις θα παλαιψουν στα πλέι οφ η ομάδα του Νίκολιτς εκτός από την κορυφή που κράτησε έχοντας παίξει με όλους έστειλε και το μήνυμα της. Είναι εδώ. Πάμε παρακάτω. Ο ήρωας του Σαββάτου απέναντι στον Φωτιά και το κακό συναπάντημα έρχεται στη Φιλαδέλφεια. Τελικά νούμερο 1…