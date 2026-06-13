Ο Ολυμπιακός και οι σέντερ φορ

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες τις κινήσεις του. Σιγά το νέο. Μιλάμε για τις μεταγραφές. Τα ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν. Ο κόσμος γουστάρει την όλη φάση, είτε κάτι ολοκληρώνεται, είτε όχι

Πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει με τις θέσεις των επιθετικών. Να τα βάλουμε λίγο στην σειρά. Είναι προτιμότερο να συζητάμε θέση- θέση, παρά να κάνουμε έναν… αχταρμά για όλους και όλα. Βλέπετε, η ενίσχυση προμηνύεται μεγάλη τούτο το καλοκαίρι. Ήδη έχουν ακουστεί ένα τσουβάλι ονόματα. Άλλα στέκουν, άλλα είναι… φαντάσματα. Και επειδή στην συγκεκριμένη θέση ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με πρόβλημα την περασμένη σεζόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι, πως οι κινήσεις που θα γίνουν πλέον, έχουν ξεχωριστή σημασία τόσο για το εγγύς όσο και για το μακρινό μέλλον.



Η σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν κάτι εβδομάδες, βρήκε την ομάδα του λιμανιού, με τον Ελ Κααμπί να είναι μακριά από την συνηθισμένη τρομερή του κατάσταση. Τον Ταρέμι μακριά από τις εμφανίσεις που πραγματοποιούσε στην… δύση του 2025 και τον Κλέιτον που εμφανίστηκε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Το μεγαλύτερο μάλιστα ζήτημα, προέκυψε από την στιγμή που αυτή η τριάδα ήταν μη κοινοτική και ο Μεντιλίμπαρ έπρεπε να επιλέγει ποιον θα αφήσει έξω. Βέβαια, του Βάσκου δεν του έφταιγε κανείς. Γιατί πολύ απλά, αν με βάλετε να βαθμολογήσω τα όποια λάθη ή στραβά έγιναν στην ομάδα πέρυσι, αυτό που θα επιλέξω για την κορυφή είναι η ιστορία του Γιάρεμτσουκ. Ο προπονητής, για κάποιο λόγο ξαφνικά δεν έδειχνε εμπιστοσύνη στον Ουκρανό. Κακώς κατά την γνώμη μου, αλλά οκ αυτή είναι η δική μου άποψη, ο καθένας δικαιούται να ‘χει την δική του. Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε να φύγει, δεν ήθελε στιγμή να μείνει, δανείστηκε στην Λυόν και η ομάδα βρέθηκε με τρεις μη κοινοτικούς. Πάμε στο «τώρα» λοιπόν. Ο Ελ Κααμπί, παραμένει πρώτος στην ιεραρχία. Με το Μουντιάλ εν εξελίξει, ο Μαροκινός θα είναι η αιχμή του δόρατος όταν ξαναβάλει τα ερυθρόλευκα. Από ‘κει και πέρα, όλα ανοιχτά. Ο Γιάρεμτσουκ, ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα ήθελε να συνεχίσει να παίζει στην Λυόν. Ίδια επιθυμία φαίνεται να έχουν και οι Γάλλοι. Ο Ταρέμι δεν είναι για να μένει, όμως έχει συμβόλαιο, αλλά ο ατζέντης του μπορεί να του βρει ομάδα. Ο Κλέιτον πολύ- πολύ δύσκολα θα μείνει. Προσοχή εδώ: Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Αν για κάποιον δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση, θα πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία και μετά έχει ο Θεός. Μια από τα ίδια και για τον Μπετανκόρ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες και ήταν δανεικός. Δεν τον πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ, ανήκει όμως στην ομάδα. Συμπερασματικά, πλην του Ελ Κααμπί, όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Η λογική λέει, πως ο Ολυμπιακός πάει για δυο επιθετικούς που θα πλαισιώσουν τον Ελ Κααμπί. Ανοιχτές υποθέσεις. Και ενδιαφέρουσες, δεν βρίσκετε;

13.06.2026, 17:33