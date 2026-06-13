Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για το δυστύχημα με τον 19χρονο - Συνεχίζω ως την ολοκληρωτική δικαιώση, λέει ο πατέρας του Γιάννη

Η εισαγγελική πρόταση

Οι ποινές που επιβλήθηκαν και στους δύο αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και έτσι, όπως και ο μηχανολόγος - μηχανικός.Τα τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.Το δικαστήριο σήμερα, υιοθετώντας ουσιαστικά την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ομόφωνα ενόχους τον ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τη σύζυγό του και τον μηχανικό για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και τον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο.Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.Στην πρότασή της η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Crazy Dance βρισκόταν, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.Όπως είχε επισημάνει, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).«Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.