Αταμάν: Ήταν μια μεγάλη σειρά αγώνων για το ελληνικό μπάσκετ, δείτε βίντεο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το Game 5 της σειράς των τελικών της GBLαρχικά έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά επέστρεψε σε έξαλλη κατάσταση μετά την επίθεση του Τζόουνς στον Ναν