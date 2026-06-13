Αταμάν: Ήταν μια μεγάλη σειρά αγώνων για το ελληνικό μπάσκετ, δείτε βίντεο
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Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Εργκίν Αταμάν

Αταμάν: Ήταν μια μεγάλη σειρά αγώνων για το ελληνικό μπάσκετ, δείτε βίντεο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το Game 5 της σειράς των τελικών της GBLαρχικά έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά επέστρεψε σε έξαλλη κατάσταση μετά την επίθεση του Τζόουνς στον Ναν

Αταμάν: Ήταν μια μεγάλη σειρά αγώνων για το ελληνικό μπάσκετ, δείτε βίντεο
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Μετά από ένα δραματικό ματς, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -20 στις αρχές του Β' ημιχρόνου, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στον 5ο και τελευταίο τελικό της GBL.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν τόνισε:
«Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν μια μεγάλη σειρά αγώνων για το ελληνικό μπάσκετ ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά συγχαρητήρια και στους παίκτες μου που τα έβαλαν με όλους. Το παιχνίδι σήμερα ήταν αλλιώτικο από τα άλλα δύο στο ΣΕΦ και αν εκεί ήταν διαφορετικά τα πράγματα θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε πρωταθλητές. Ευχαριστώ τους φίλους της ομάδας, μας υποστήριξαν σε όλη τη χρονιά, αλλά δυστυχώς χάσαμε τον τίτλο»..



Ο Τούρκος τεχνικός αποχώρησε χωρίς να δεχθεί άλλη ερώτηση από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, αλλά μετά από λίγο επέστρεψε για να καταγγείλει την επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

«Αυτά που συνέβη είναι ντροπή! Τι θέλουνε; Εμείς δώσαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και ο Τζόουνς πήγε και χτύπησε τον Ναν! Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα».

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