Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Η Ιαπωνία σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στη Γροιλανδία για να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εξόρυξης σπάνιων γαιών
Η Ιαπωνία σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στη Γροιλανδία για να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εξόρυξης σπάνιων γαιών
Το Τόκιο εξετάζει την εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών στο αρκτικό νησί, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών ανταγωνισμών
Η Ιαπωνία σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στη Γροιλανδία το καλοκαίρι, προκειμένου να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εξόρυξης σπάνιων γαιών, όπως μεταδίδει το δίκτυο Nikkei.
Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αξιωματούχους από το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Οργανισμό Μετάλλων και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιαπωνίας (JOGMEC) και στελέχη επιχειρήσεων. Η ιαπωνική αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Nikkei.
To αρκτικό νησί της Γροιλανδίας, αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τον Ιανουάριο, η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε πως ο Τραμπ εξέταζε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αποκτήσει τη νήσο, προκαλώντας συναγερμό στους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Οι απειλές για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ έδωσαν ακολούθως τη θέση τους στη διπλωματία.
Η Γροιλανδία προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής θέσης της και των δυνητικά πλούσιων κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.
Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αξιωματούχους από το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Οργανισμό Μετάλλων και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιαπωνίας (JOGMEC) και στελέχη επιχειρήσεων. Η ιαπωνική αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Nikkei.
To αρκτικό νησί της Γροιλανδίας, αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τον Ιανουάριο, η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε πως ο Τραμπ εξέταζε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αποκτήσει τη νήσο, προκαλώντας συναγερμό στους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Οι απειλές για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ έδωσαν ακολούθως τη θέση τους στη διπλωματία.
Η Γροιλανδία προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής θέσης της και των δυνητικά πλούσιων κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.
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