Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Σκληρή απάντηση Βόρειας Κορέας σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα: Τέλος η αποπυρηνικοποίηση
Σκληρή απάντηση Βόρειας Κορέας σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα: Τέλος η αποπυρηνικοποίηση
Η Πιονγκγιάνγκ απορρίπτει τις συνομιλίες ΗΠΑ–Νότιας Κορέας για πυρηνική αποτροπή και επιμένει στη θέση της ως πυρηνική δύναμη
Η Βόρεια Κορέα διεμήνυσε σήμερα πως το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα, καταδικάζοντας τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σχετικά με την πυρηνική αποτροπή.
«Η άνευ νοήματος ρητορική των ΗΠΑ και των υποτελών δυνάμεών τους κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και η συνεργασία τους στη δημιουργία πυρηνικής απειλής εναντίον της δεν μπορούν ποτέ να επηρεάσουν τη μη αναστρέψιμη θέση της ΛΔΚ ως κράτους με πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
«Το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα», τόνισε.
«Η άνευ νοήματος ρητορική των ΗΠΑ και των υποτελών δυνάμεών τους κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και η συνεργασία τους στη δημιουργία πυρηνικής απειλής εναντίον της δεν μπορούν ποτέ να επηρεάσουν τη μη αναστρέψιμη θέση της ΛΔΚ ως κράτους με πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
«Το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα», τόνισε.
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