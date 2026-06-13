Athens Pride 2026: Πορεία Υπερηφάνειας, συναυλίες και δεκάδες δράσεις σήμερα στο Σύνταγμα

Με κεντρικό σύνθημα «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα», το Athens Pride 2026 κορυφώνεται το απόγευμα με την Πορεία Υπερηφάνειας και μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος





Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία τα



«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.



Δράσεις από το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 12:00 το μεσημέρι, με τα περίπτερα των οργανώσεων να ανοίγουν για το κοινό και μουσική από τις DJ Ceali και Syria.



Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές δράσεις εθελοντισμού, όπως το «Πάρε-Δώσε», όπου οι συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης μέσα από post-it notes, καθώς και το «Smash the stereotypes», μια δράση αφιερωμένη στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.



Για οικογένειες και παιδιά θα πραγματοποιηθεί η δράση «Yoga αλλιώς», με τις Πέννυ Λημναίου και Χαρά Καρυπίδου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα λειτουργεί ειδικός χώρος φωτογράφισης με rainbow σκηνικό.







Από τις 17:00 θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για γονείς και παιδιά, ενώ έως τις 21:00 θα λειτουργεί χώρος γνωριμίας για άτομα που συμμετέχουν μόνα τους στη διοργάνωση, με στόχο τη δημιουργία νέων επαφών και φιλιών.



Λίγο πριν από την έναρξη της πορείας, στις 18:00, η 25μελής χάλκινη μπάντα Αγία Φανφάρα θα εμφανιστεί στην πλατεία Συντάγματος.



Κλείσιμο Η Πορεία Υπερηφάνειας και το μουσικό πρόγραμμα Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής ξεκινά στις 17:00 με έξι instructors της Zumba Greece, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από LGBTQI+ οργανώσεις και μουσική εμφάνιση της Konikou.



Την παρουσίαση του απογευματινού προγράμματος έχει αναλάβει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος.



Η προσυγκέντρωση των οργανώσεων και των ομάδων θα ξεκινήσει στις 18:00 μπροστά από τη Βουλή, ενώ στις 19:00 θα δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της Πορείας Υπερηφάνειας με το άνοιγμα μιας rainbow σημαίας μήκους 30 μέτρων.



Στην πορεία θα συμμετάσχουν οργανώσεις, συλλογικότητες και άρματα, ενώ μουσικό παλμό θα δώσουν οι Batala, Quilombo και Dançauê.



Με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων και μουσικών εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κορυφώνεται σήμερα το Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Η Πορεία Υπερηφάνειας θα ξεκινήσει στις 19:00, ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και performers.Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία τα LGBTQI+ άτομα και ιδιαίτερα τα τρανς non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη εκπροσώπηση, η πορεία αποτελεί χώρο διεκδίκησης, μνήμης και γιορτής.«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 12:00 το μεσημέρι, με τα περίπτερα των οργανώσεων να ανοίγουν για το κοινό και μουσική από τις DJ Ceali και Syria.Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές δράσεις εθελοντισμού, όπως το «Πάρε-Δώσε», όπου οι συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης μέσα από post-it notes, καθώς και το «Smash the stereotypes», μια δράση αφιερωμένη στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.Για οικογένειες και παιδιά θα πραγματοποιηθεί η δράση «Yoga αλλιώς», με τις Πέννυ Λημναίου και Χαρά Καρυπίδου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα λειτουργεί ειδικός χώρος φωτογράφισης με rainbow σκηνικό.Στις 16:00 θα ακολουθήσουν οι απογευματινές δράσεις, μεταξύ των οποίων πρόγραμμα από τους Yoga and Sport for Refugees και συζήτηση της πρωτοβουλίας «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh» με θέμα «Να χτίσουμε την κοινωνία της απελευθέρωσης».Από τις 17:00 θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για γονείς και παιδιά, ενώ έως τις 21:00 θα λειτουργεί χώρος γνωριμίας για άτομα που συμμετέχουν μόνα τους στη διοργάνωση, με στόχο τη δημιουργία νέων επαφών και φιλιών.Λίγο πριν από την έναρξη της πορείας, στις 18:00, η 25μελής χάλκινη μπάντα Αγία Φανφάρα θα εμφανιστεί στην πλατεία Συντάγματος.Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής ξεκινά στις 17:00 με έξι instructors της Zumba Greece, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από LGBTQI+ οργανώσεις και μουσική εμφάνιση της Konikou.Την παρουσίαση του απογευματινού προγράμματος έχει αναλάβει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος.Η προσυγκέντρωση των οργανώσεων και των ομάδων θα ξεκινήσει στις 18:00 μπροστά από τη Βουλή, ενώ στις 19:00 θα δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της Πορείας Υπερηφάνειας με το άνοιγμα μιας rainbow σημαίας μήκους 30 μέτρων.Στην πορεία θα συμμετάσχουν οργανώσεις, συλλογικότητες και άρματα, ενώ μουσικό παλμό θα δώσουν οι Batala, Quilombo και Dançauê.

Για όσους παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια της πορείας, οι DJs Até και Salin θα αναλάβουν το μουσικό πρόγραμμα έως την επιστροφή των συμμετεχόντων.



Συναυλία με Ματούλα Ζαμάνη και καλλιτέχνες της LGBTQI+ σκηνής Η βραδινή εκδήλωση θα παρουσιαστεί από τις Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη.



Στη σκηνή του Athens Pride θα εμφανιστούν οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Φώτης Λάμαρης και η Ματούλα Ζαμάνη, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει performances, live μουσική και μια ειδική εμφάνιση-έκπληξη, η οποία θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.



Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η βραδιά θα κινηθεί σε queer pop, dance και live μουσικές διαδρομές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού Athens Pride.