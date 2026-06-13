Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
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Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο

Η Αθήνα κινείται σήμερα στους ρυθμούς του Pride - Παρόντες ο Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος Κασσελάκης, πορεία υπερηφάνειας και μεγάλη συναυλία

Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 335 ΣΧΟΛΙΑ
Το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει από κόσμο, καθώς κορυφώνονται σήμερα στην Πλατεία Συντάγματος οι εκδηλώσεις του Athens Pride 2026, με χιλιάδες συμμετέχοντες να στέλνουν μήνυμα ισότητας, αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η Πορεία Υπερηφάνειας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά LGBTQI+ άτομα -και ιδιαίτερα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.

Δείτε βίντεο από την πορεία


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Δείτε εικόνες από την παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας


Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο




Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας


Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο


Δείτε φωτογραφίες από την πλατεία Συντάγματος πριν από την παρέλαση:


Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο


Παρών στην εκδήλωση και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με τη σύζυγό του (στην πρώτη φωτογραφία):

Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο

Περίπτερο στο Pride έχει το ΠΑΣΟΚ που τονίζει ότι «η αγάπη είναι δικαίωμα. Ο αγώνας για την ισότητα μας αφορά!»

Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο


Στο Pride μετέχει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο

Παρών και ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του Τάιλερ ΜακΜπέθ:

Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο


«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.

Από τις 17:00 λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένες δράσεις για γονείς και παιδιά, ενώ έως τις 21:00 θα παραμείνει ανοιχτός χώρος γνωριμίας για όσους συμμετέχουν μόνοι τους στη διοργάνωση, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης και τη δημιουργία νέων φιλιών και επαφών.

Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο


Την παρουσίαση του απογευματινού προγράμματος έχει αναλάβει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος.

Στην πορεία θα συμμετάσχουν οργανώσεις, συλλογικότητες και άρματα, ενώ μουσικό παλμό θα δώσουν οι Batala, Quilombo και Dançauê.

Μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μεγάλη συναυλία, την παρουσίαση της οποίας έχουν αναλάβει οι Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη.

Στη σκηνή θα ανέβουν οι Ματούλα Ζαμάνη, Δημήτρης Σαμόλης, οι Black Unit, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη και Φώτης Λάμαρης, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει live εμφανίσεις, performances και μια ειδική εμφάνιση-έκπληξη που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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