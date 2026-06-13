Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί δίνουν το «παρών», φωτογραφίες και βίντεο

Δείτε εικόνες από την παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας

«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.

Μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα

Παρών στην εκδήλωση και ο δήμαρχος Αθηναίων,(στην πρώτη φωτογραφία):Περίπτερο στο Pride έχειπου τονίζει ότι «η αγάπη είναι δικαίωμα. Ο αγώνας για την ισότητα μας αφορά!»Στο Pride μετέχει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας,Παρών και ο πρόεδρος των Δημοκρατώνμε τον σύζυγό τουΑπό τις 17:00 λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένες δράσεις για γονείς και παιδιά, ενώ έως τις 21:00 θα παραμείνει ανοιχτός χώρος γνωριμίας για όσους συμμετέχουν μόνοι τους στη διοργάνωση, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης και τη δημιουργία νέων φιλιών και επαφών.Την παρουσίαση του απογευματινού προγράμματος έχει αναλάβει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος.Στην πορεία θα συμμετάσχουν οργανώσεις, συλλογικότητες και άρματα, ενώ μουσικό παλμό θα δώσουν οι Batala, Quilombo και Dançauê.Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μεγάλη συναυλία, την παρουσίαση της οποίας έχουν αναλάβει οι Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη.Στη σκηνή θα ανέβουν οι Ματούλα Ζαμάνη, Δημήτρης Σαμόλης, οι Black Unit, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη και Φώτης Λάμαρης, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει live εμφανίσεις, performances και μια ειδική εμφάνιση-έκπληξη που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.