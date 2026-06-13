Βίντεο: Η στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια

Στο φως της δημοσιότητας το βίντεο της επίθεσης του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ μετά το τέλος του 5ου τελικού της Basket League