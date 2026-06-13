Βίντεο: Η στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια
Βίντεο: Η στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια
Στο φως της δημοσιότητας το βίντεο της επίθεσης του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ μετά το τέλος του 5ου τελικού της Basket League
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και έδωσε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν.
Λίγο μετά βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο ο Ταϊρικ Τζόουνς χτυπάει τον Ναν στα αποδυτήρια.
Αρχικά φαίνεται να έχουν μια απλή αψιμαχία με τους ψυχραιμότερους να τους χωρίζουν.
Στη συνέχεια ο Αμερικανός του Ολυμπιακού πλησίασε στον σταρ του Παναθηναϊκού και τον γρονθοκόπησε.
Ο Παναθηναϊκός προτίθεται να κάνει μήνυση στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ από την πλευρά του ο Ολυμπιακός θα καταθέσει μήνυση κατά Ναν και Λεσόρ.
Οι ερυθρόλευκοι υποστηρίζουν ότι ο Ναν ξεκίνησε την ένταση και ο Τζόουνς απάντησε.
Όπως καταγγέλλουν οι «πράσινοι» σε εκείνο το σημείο υπήρχαν άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι επενέβησαν και χτύπησαν παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά όλη η ομάδα επιχείρησε να υπερασπιστεί τον συναθλητή της, με την κατάσταση να ξεφεύγει
Πηγή βίντεο: sdna
Μετά το τέλος του αγώνα ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και έδωσε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν.
Λίγο μετά βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο ο Ταϊρικ Τζόουνς χτυπάει τον Ναν στα αποδυτήρια.
Αρχικά φαίνεται να έχουν μια απλή αψιμαχία με τους ψυχραιμότερους να τους χωρίζουν.
Στη συνέχεια ο Αμερικανός του Ολυμπιακού πλησίασε στον σταρ του Παναθηναϊκού και τον γρονθοκόπησε.
Ο Παναθηναϊκός προτίθεται να κάνει μήνυση στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ από την πλευρά του ο Ολυμπιακός θα καταθέσει μήνυση κατά Ναν και Λεσόρ.
Οι ερυθρόλευκοι υποστηρίζουν ότι ο Ναν ξεκίνησε την ένταση και ο Τζόουνς απάντησε.
Όπως καταγγέλλουν οι «πράσινοι» σε εκείνο το σημείο υπήρχαν άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι επενέβησαν και χτύπησαν παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά όλη η ομάδα επιχείρησε να υπερασπιστεί τον συναθλητή της, με την κατάσταση να ξεφεύγει
Πηγή βίντεο: sdna
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