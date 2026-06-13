Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
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Δανάη Μπάρκα Γάμος Μεσσηνία

Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες

Ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν αυτός που συνόδευσε την παρουσιάστρια μέχρι την εκκλησία, όπου, εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό

Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
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Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν σήμερα με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Μάλιστα, ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν αυτός που συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα μέχρι την εκκλησία όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
Φάνης Μπότσης
Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
Δανάη Μπάρκα
Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
Οι γονείς της νύφης και η γιαγιά της
Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
Φάνης Μπότσης και Νίκος Μάρκογλου
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Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες

Βίντεο από τον χορό του Ησαΐα:


Μεταξύ των καλεσμένων είναι οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης και Μαρία Φραγκάκη.

Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί μπροστά στους καλεσμένους και τις οικογένειές τους, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο αυτή την ξεχωριστή ημέρα:

Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες
Μαρία Μπεκατώρου και Δανάη Μπάρκα
Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες


Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (12/6), το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πάρτι λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Συγγενείς και στενοί φίλοι έδωσαν το «παρών» στη γιορτή,  σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.
32 ΣΧΟΛΙΑ

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