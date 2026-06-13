Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση: Το πρώτο φιλί και οι καλεσμένοι, βίντεο και φωτογραφίες

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Μαρία Μπεκατώρου και Δανάη Μπάρκα

Μεταξύ των καλεσμένων είναι οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης και Μαρία Φραγκάκη.Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί μπροστά στους καλεσμένους και τις οικογένειές τους, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόποτην ξεχωριστή ημέρα:Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (12/6), το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πάρτι λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Συγγενείς και στενοί φίλοι έδωσαν το «παρών» στη γιορτή, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.