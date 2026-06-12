Γιούνκερ σε Πιερρακάκη: Πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup

«Επαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια σειρά από κρίσεις και σε μια σειρά από αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν», ανέφερε στη δήλωσή του ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup