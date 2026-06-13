Ένταση στα αποδυτήρια του ΣΕΦ: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να βγουν στο παρκέ αλλά δυνάμεις των ΜΑΤ τους σταμάτησαν, βίντεο

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να πάνε στο παρκέ προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιέστα του Ολυμπιακού, ωστόσο τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση