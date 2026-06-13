Ένταση στα αποδυτήρια του ΣΕΦ: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να βγουν στο παρκέ αλλά δυνάμεις των ΜΑΤ τους σταμάτησαν, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΜΑΤ Basket League

Ένταση στα αποδυτήρια του ΣΕΦ: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να βγουν στο παρκέ αλλά δυνάμεις των ΜΑΤ τους σταμάτησαν, βίντεο

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να πάνε στο παρκέ προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιέστα του Ολυμπιακού, ωστόσο τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση

Ένταση στα αποδυτήρια του ΣΕΦ: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να βγουν στο παρκέ αλλά δυνάμεις των ΜΑΤ τους σταμάτησαν, βίντεο
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Η ένταση στο ΣΕΦ δεν τελείωσε, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να θέλουν να μεταβούν στο παρκέ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη φιέστα του Ολυμπιακού, όμως τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν και δημιουργήθηκε νέα μεγάλη ένταση.

Συγκεκριμένα ορισμένοι παίκτες των «πρασίνων» ήθελαν να βγουν στο παρκέ, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους άφησαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση.








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Πηγή:www.gazzetta.gr
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