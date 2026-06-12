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Το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων για ογκολογικούς ασθενείς σχεδιάζει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων για ογκολογικούς ασθενείς σχεδιάζει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Η μέθοδος θεωρείται από τις πλέον εξελιγμένες, αφού στοχεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια στον όγκο, περιορίζοντας την επιβάρυνση των υγιών ιστών και κρίσιμων οργάνων
Τη δημιουργία του πρώτου στην Ελλάδα Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων για ογκολογικούς ασθενείς σχεδιάζει, με ορίζοντα πενταετίας, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης τόνισε στην εκδήλωση για τον απολογισμού του ιδρύματος για το 2025 ότι με τη λειτουργία του, θα παρέχονται στους ασθενείς θεραπείες με μια πρωτοποριακή ακτινοθεραπευτική μέθοδο, η οποία προς το παρόν δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα αλλά μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.
Η μέθοδος θεωρείται από τις πλέον εξελιγμένες, αφού στοχεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια στον όγκο, περιορίζοντας την επιβάρυνση των υγιών ιστών και κρίσιμων οργάνων.
Ο κ Καραβιώτης αναφέρθηκε, ακόμη, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών που πραγματοποιήθηκε το 2025. «Επενδύσαμε συστηματικά στην αναβάθμιση των υποδομών, στον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Κεντρική Μακεδονία 2021–2027’’ εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 800.000 ευρώ, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και την ποιότητα, συνεχίζουμε να χτίζουμε το Νοσοκομείο του αύριο», υπογράμμισε. Ο κ. Καραβιώτης πρόσθεσε επίσης ότι έχει τεθεί σε σχεδιασμό η ανάπτυξη ρομποτικής χειρουργικής σε βασικές ειδικότητες.
Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, τα μεγέθη του 2025 αποτυπώνουν τη σημαντική δραστηριότητα που ανέπτυξε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ειδικότερα, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία εξυπηρετήθηκαν 198.386 άτομα, ενώ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσήλθαν 78.887 ασθενείς. Παράλληλα, στα Απογευματινά Ιατρεία καταγράφηκαν 22.178 επισκέψεις. Οι χειρουργικές επεμβάσεις ανήλθαν σε 12.378, ενώ οι ημέρες νοσηλείας έφτασαν τις 178.380. Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευθέντων διαμορφώθηκε σε 54.665 και οι ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας σε 44.760.
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η δραστηριότητα και στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 51.308 αξονικές τομογραφίες και 479.485 κλασικές ακτινογραφίες. Οι πράξεις ακτινοθεραπείας ανήλθαν σε 28.466, οι χημειοθεραπείες σε 17.472, οι αιμοκαθάρσεις σε 19.223, ενώ οι στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές έφτασαν τις 4.555.
Ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γεώργιος Ταρασίδης, κατά τον χαιρετισμό του, σημείωσε πως σημαντική ήταν η μείωση του χρόνου αναμονής στη λίστα των χειρουργείων, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου και οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας και Ράνια Θρασκιά. Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Ζωή Ψαρρά -Παπαγεωργίου και η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», Γεωργία Δερετζή που μίλησαν επίσης στην εκδήλωση εξήραν το επίπεδο των υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό του νοσοκομείου.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης τόνισε στην εκδήλωση για τον απολογισμού του ιδρύματος για το 2025 ότι με τη λειτουργία του, θα παρέχονται στους ασθενείς θεραπείες με μια πρωτοποριακή ακτινοθεραπευτική μέθοδο, η οποία προς το παρόν δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα αλλά μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.
Η μέθοδος θεωρείται από τις πλέον εξελιγμένες, αφού στοχεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια στον όγκο, περιορίζοντας την επιβάρυνση των υγιών ιστών και κρίσιμων οργάνων.
Ο κ Καραβιώτης αναφέρθηκε, ακόμη, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών που πραγματοποιήθηκε το 2025. «Επενδύσαμε συστηματικά στην αναβάθμιση των υποδομών, στον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Κεντρική Μακεδονία 2021–2027’’ εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 800.000 ευρώ, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και την ποιότητα, συνεχίζουμε να χτίζουμε το Νοσοκομείο του αύριο», υπογράμμισε. Ο κ. Καραβιώτης πρόσθεσε επίσης ότι έχει τεθεί σε σχεδιασμό η ανάπτυξη ρομποτικής χειρουργικής σε βασικές ειδικότητες.
Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, τα μεγέθη του 2025 αποτυπώνουν τη σημαντική δραστηριότητα που ανέπτυξε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ειδικότερα, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία εξυπηρετήθηκαν 198.386 άτομα, ενώ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσήλθαν 78.887 ασθενείς. Παράλληλα, στα Απογευματινά Ιατρεία καταγράφηκαν 22.178 επισκέψεις. Οι χειρουργικές επεμβάσεις ανήλθαν σε 12.378, ενώ οι ημέρες νοσηλείας έφτασαν τις 178.380. Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευθέντων διαμορφώθηκε σε 54.665 και οι ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας σε 44.760.
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η δραστηριότητα και στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 51.308 αξονικές τομογραφίες και 479.485 κλασικές ακτινογραφίες. Οι πράξεις ακτινοθεραπείας ανήλθαν σε 28.466, οι χημειοθεραπείες σε 17.472, οι αιμοκαθάρσεις σε 19.223, ενώ οι στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές έφτασαν τις 4.555.
Ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γεώργιος Ταρασίδης, κατά τον χαιρετισμό του, σημείωσε πως σημαντική ήταν η μείωση του χρόνου αναμονής στη λίστα των χειρουργείων, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου και οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας και Ράνια Θρασκιά. Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Ζωή Ψαρρά -Παπαγεωργίου και η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», Γεωργία Δερετζή που μίλησαν επίσης στην εκδήλωση εξήραν το επίπεδο των υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό του νοσοκομείου.
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