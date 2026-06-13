Θρίλερ στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου

Εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, στα σκαλάκια - Έφερε τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο και στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες - Βίντεο από το σημείο