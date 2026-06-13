Θρίλερ στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός Εξάρχεια

Θρίλερ στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου

Εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, στα σκαλάκια - Έφερε τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο και στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες - Βίντεο από το σημείο

Θρίλερ στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
258 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε στο βράδυ του Σαββάτου (13/6) ένας άνδρας περίπου 35 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο άνδρας, πιθανά αραβικής καταγωγής, βρέθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα σκαλάκια, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για υπόθεση με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε πολλά τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο και στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:



Θρίλερ στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου
Θρίλερ στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
258 ΣΧΟΛΙΑ

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