Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Στα 710 τα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό, 149 νεκροί από την επιδημία
Στα 710 τα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό, 149 νεκροί από την επιδημία
Η επιδημία στο ανατολικό τμήμα της χώρας συνεχίζει να εξαπλώνεται, με τον ΠΟΥ να προειδοποιεί για δύσκολη διαχείριση λόγω αδύναμων συστημάτων υγείας και ανασφάλειας
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 710, αφού καταγράφηκαν 21 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.
Από αυτούς τους ασθενείς, 149 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.
Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.
Από αυτούς τους ασθενείς, 149 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.
Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.
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