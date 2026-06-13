Γιαννακόπουλος: «Είδαν πλέον και οι τυφλοί, αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές»
Γιαννακόπουλος: «Είδαν πλέον και οι τυφλοί, αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές»
Η πρώτη αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ μετά το τέλος των τελικών της Basket League
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό σε μια φοβερή σειρά τελικών με τρομερή ένταση.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε story στο Instagram μετά το τέλος των τελικών μίλησε για άνισο αγώνα και αδικία κατά των πρασίνων, ενώ ανέφερε ότι για την πλειοψηφία του μπασκετικού κοινού ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής.
Αναλυτικά όσα έγραψε:
«Η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές πάνε να αγωνιστούν σε έναν άνισο αγώνα.
Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν και οι τυφλοί.
Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε πρωταθλητές. Μπράβο!!»
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε story στο Instagram μετά το τέλος των τελικών μίλησε για άνισο αγώνα και αδικία κατά των πρασίνων, ενώ ανέφερε ότι για την πλειοψηφία του μπασκετικού κοινού ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής.
Αναλυτικά όσα έγραψε:
«Η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές πάνε να αγωνιστούν σε έναν άνισο αγώνα.
Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν και οι τυφλοί.
Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε πρωταθλητές. Μπράβο!!»
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