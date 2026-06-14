Σφοδρή κριτική Λαπίντ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: «Πλήρης αποτυχία Νετανιάχου»
Σφοδρή κριτική Λαπίντ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: «Πλήρης αποτυχία Νετανιάχου»
Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό για υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας, την ώρα που το Ισραήλ συγκαλεί συμβούλιο ασφαλείας για το αμερικανοϊρανικό μνημόνιο
Σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, με αφορμή την πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ και κάνοντας λόγο για «πλήρη αποτυχία» της κυβέρνησης, την ώρα που η ισραηλινή ηγεσία συγκαλεί το συμβούλιο ασφαλείας για να εξετάσει τις εξελίξεις.
Ο Γιαΐρ Λαπίντ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου, υποστήριξε ότι μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν δεν εξυπηρετεί τους στόχους του Ισραήλ στον πόλεμο.
«Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα», ανέφερε.
Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «πλήρη αποτυχία» του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».
Ο Λαπίντ πρόσθεσε επίσης ότι η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες».
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής και αναμένεται να επικεντρωθεί στους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στο ισραηλινό πολιτικό και στρατιωτικό επιτελείο.
Ο Γιαΐρ Λαπίντ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου, υποστήριξε ότι μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν δεν εξυπηρετεί τους στόχους του Ισραήλ στον πόλεμο.
«Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα», ανέφερε.
ההסכם המתגבש לא משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל. המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 13, 2026
זה כישלון מוחלט של נתניהו ובדרך הוא הופך אותנו למדינת חסות שמקבלת הוראות לגבי הבטחון הלאומי שלה.
שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא…
Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «πλήρη αποτυχία» του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».
Ο Λαπίντ πρόσθεσε επίσης ότι η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες».
Συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στο ΙσραήλΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) την Κυριακή, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής και αναμένεται να επικεντρωθεί στους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Αντιδράσεις για τους όρους της συμφωνίαςΚορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στο ισραηλινό πολιτικό και στρατιωτικό επιτελείο.
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