Θλίψη στις Κυκλάδες για τον θάνατο του καπετάν Γιάννη του θρυλικού «Σκοπελίτη»: Βίντεο από τις «μάχες» του πλοίου με τα μποφόρ
ΕΛΛΑΔΑ
Σκοπελίτης πλοίο Καπετάνιος Μικρές Κυκλάδες Νάξος Αμοργός

Θλίψη στις Κυκλάδες για τον θάνατο του καπετάν Γιάννη του θρυλικού «Σκοπελίτη»: Βίντεο από τις «μάχες» του πλοίου με τα μποφόρ

Ο άνθρωπος-σύμβολο του Αιγαίου έγραψε τη δική του ιστορία στις θάλασσες, αψηφώντας τα κύματα και τους ανέμους για να εξυπηρετεί τους νησιώτες

Θλίψη στις Κυκλάδες για τον θάνατο του καπετάν Γιάννη του θρυλικού «Σκοπελίτη»: Βίντεο από τις «μάχες» του πλοίου με τα μποφόρ
Επιμέλεια: Νίκος Μαρουλίδης
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Βαρύ είναι το πένθος στις Κυκλάδες μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη σε ηλικία 68 ετών, του αγαπητού «καπετάν Γιάννη», του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με ένα από τα πιο εμβληματικά πλοία του Αιγαίου και με την καθημερινή ζωή των κατοίκων των Μικρών Κυκλάδων.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος. Υπήρξε ο συνεχιστής μιας οικογενειακής παράδοσης που μετρά δεκαετίες προσφοράς στη νησιωτική Ελλάδα.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με το θρυλικό πλοίο «Σκοπελίτης», το οποίο για πολλές γενιές κατοίκων αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα μεταφορικό μέσο: ήταν η γέφυρα επικοινωνίας, το μέσο σύνδεσης με τον έξω κόσμο, ο ακούραστος σύντροφος των νησιωτών σε κάθε καιρό.

Θλίψη στις Κυκλάδες για τον θάνατο του καπετάν Γιάννη του θρυλικού «Σκοπελίτη»: Βίντεο από τις «μάχες» του πλοίου με τα μποφόρ
Γιάννης Σκοπελίτης


Από το 1956 μέχρι σήμερα

Η ιστορία του «Σκοπελίτη» ξεκινά το 1956, όταν ο Δημήτρης Σκοπελίτης, ο γνωστός σε όλους καπετάν Μήτσος, ανέλαβε το δύσκολο έργο της σύνδεσης της Νάξου, της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων.

Σε μια εποχή που οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ήταν περιορισμένες και οι καιρικές συνθήκες συχνά απαγορευτικές, ο «Σκοπελίτης» έγινε συνώνυμο της αξιοπιστίας και της συνέπειας.

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Μετά τον καπετάν Μήτσο, τη σκυτάλη -τη δεκαετία του '80- πήρε ο γιος του, Γιάννης Σκοπελίτης. Μεγαλωμένος στη θάλασσα και έχοντας διδαχθεί τα μυστικά της από τον πατέρα του, συνέχισε με το ίδιο πάθος και αίσθημα ευθύνης το έργο της οικογένειας.

Για δεκαετίες βρέθηκε στο πλευρό των νησιωτών, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό ολόκληρου του Αιγαίου.

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Μάχη του θρυλικού «Σκοπελίτη» με τα κύματα το 2018 / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

«Σκοπελίτης» παντός καιρού

Δεν ήταν λίγες οι φορές που, όταν τα μεγάλα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω κακοκαιρίας, ο «Σκοπελίτης» συνέχιζε το ταξίδι του, εξυπηρετώντας κατοίκους, μαθητές, επαγγελματίες και επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό πολλοί τον αποκαλούν μέχρι σήμερα «σωτήρα» των Μικρών Κυκλάδων.

Άλλωστε, κατά καιρούς δεν είναι λίγα τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τον «Σκοπελίτη» να δίνει τη δική του μάχη με τα μανιασμένα κύματα του Αιγαίου.

Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια οι Financial Times έφτασαν στο σημείο να κάνουν αφιέρωμα στο  «Express Skopelitis».

«Όσοι έχουν ταξιδέψει με αυτό το θαρραλέο μικρό πλοίο ξέρουν ότι η ταχύτητα δεν είναι από τα δυνατά του σημεία [...] Ωστόσο το ταξίδι με αυτό το παλιομοδίτικο φέρι μποτ αποτελεί τελετή μύησης για τους island hoppers των ελληνικών νησιών», έγραφε η Ρέιτσελ Χάουαρντ, συντάκτρια της οικονομικής εφημερίδας.

Express Skopelitis in Rough Aegean Sea | “Μάχη” με τον Βοριά στη Νάξο!

Το "Express Skopelitis" ταξιδεύει με πολλά μποφόρ!

Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον εγγονό Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.

Ο θάνατος του Γιάννη Σκοπελίτη σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής εποχής για τις Κυκλάδες. Ωστόσο, η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του παραμένει ζωντανή στα λιμάνια, στις θάλασσες και στις μνήμες των ανθρώπων που ταξίδεψαν μαζί του.

Για τους κατοίκους της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων, ο «Σκοπελίτης» δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας τους. Και ο «καπετάν Γιάννης» θα παραμείνει για πάντα ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε τα μικρά αυτά νησιά να παραμείνουν ενωμένα με τον κόσμο και μεταξύ τους.
Επιμέλεια: Νίκος Μαρουλίδης
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