Η ίδια η ΑΕΚ πρέπει να ορίσει την μοίρα της με αυτοπεποίθηση και μάχη…

Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα για την ΑΕΚ. Πρέπει να μείνει ανέπαφο το… μυαλό όλων. Η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στο γήπεδο και έχασε δύο βαθμούς από την διαιτησία. Μια κόκκινη κάρτα που χαρίστηκε αμέσως μετά το 1-0 υπέρ της κι ένα πέναλτι που έψαχναν πέντε λεπτά να το βρουν ξεκινώντας από… χέρι. Η ΑΕΚ νίκησε αγωνιστικά. Είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, έβαλε ένα γκολ και ο Ολυμπιακός είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες και δεν έβαλε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κέρδισε περισσότερες μονομαχίες σε έδαφος και αέρα από τον Ολυμπιακό, που είναι ομάδα που στηρίζεται σε αυτό και δεν παίζεται από κανέναν στην Ελλάδα. Από το 1-0 μέχρι το 94 ο Στρακόσα ήταν θεατής. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βάλει γκολ κανονικό. Και στο εικοσάλεπτο της υπεροχής του στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε καμία ευκαιρία μετά του Ροντινέι που έγινε κόντρα στην ροή και ήταν η φάση που άλλαξε το μομέντουμ. Άρα ότι κι αν γράφτηκε στο φύλλο αγώνος ο προπονητής και τα παιδιά πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι νίκησαν. Το είπαν όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ που συνήθως είναι πιο αυστηροί κι από τους… αντιπάλους, το είπε με λόγια και με έργα ο Μάριος Ηλιόπουλος σβήνοντας το πρόστιμο αφού η χθεσινή ήταν η τρίτη νίκη σε τρεις αγώνες! Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα και η βαθμολογία στα χαρτιά αλλά το μενταλιτέ πρέπει να είναι αυτό που είδαμε στο παιχνίδι της Κυριακής.Η ΑΕΚ έχει πάθει όλα της τα δεινά τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια από τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Χθες απέναντι σε μια ομάδα που προερχόταν από δύο μεγάλες νίκες στο Τσάμπιονς Λιγκ έδειξε πως τα παιχνίδια ΑΕΚ - Ολυμπιακού επιστρέφουν στην κανονικότητα. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ξεκίνησε με νέο προπονητή και με ένα φρικτό φίνις στο περυσινό πρωτάθλημα που είχε απαξιώσει σχεδόν το σύνολο του ρόστερ. Έχοντας μπροστά της ένα βουνό για να παίξει στη League Phase και ξεκινώντας ως τέταρτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Όλοι ξέρουμε τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Και μετά από δυό ήττες στα ντέρμπι συνέχισε με νίκες στα επόμενα τρία. Γιατί χθες νίκησε ότι κι αν έγραψε στο τέλος ο πίνακας. Και πρέπει να συνεχίσει.Το χειρότερο που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ μετά την αλλοίωση στο ντέρμπι είναι να συμβιβαστεί με την μοίρα της. Πως ότι και να κάνει στο τέλος θα καταλήξει τρίτη. ΟΧΙ. Φυσικά και είναι μέσα και αυτό. Όχι όμως επειδή θα το αποφασίσουν οι Μάκελι και οι Τσιμεντερίδηδες αυτού του κόσμου. Η ΑΕΚ πρέπει να ορίσει την μοίρα της. Το βασικό συστατικό από εδώ και πέρα πρέπει να είναι η αυτοπεποίθηση. Η πίστη στην ομάδα που οι ίδιοι με την βοήθεια της διοίκησης έχουν καταφέρει να φτιάξουν. Η διοίκηση θα δώσει την δική της μάχη που ξεκινησε ήδη δυναμικά για να μην υπάρξει άλλος Μάκελι και ο Νίκολιτς και οι παίκτες πρέπει να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να μείνουν στην κορυφή. Παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό. Το ποδόσφαιρο βρίσκει πάντα τον τροπο να επιβάλει δικαιοσύνη. Πρέπει όμως να είσαι εκεί και έτοιμος όταν έρθει η ώρα. Ο αγώνας δεν τελειώνει σε μια σφαγή. Τώρα αρχίζει…