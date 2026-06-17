Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Θεσσαλονίκη: 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε
Θεσσαλονίκη: 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας
Για τροχαίο με εγκατάλειψη συνελήφθη μια 34χρονη αλλοδαπή στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης όταν η 34χρονη που επιβράδυνε για να σταματήσει σε «κόκκινο» φανάρι, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα πάνω της να πέσει ένας 41χρονος δικυκλιστής που τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη παρά το τροχαίο, έφυγε από το σημείο εγκαταλείποντας τον 41χρονο.
Την 34χρονη συνέλαβαν τελικά το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που την αναζητούσαν.
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης όταν η 34χρονη που επιβράδυνε για να σταματήσει σε «κόκκινο» φανάρι, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα πάνω της να πέσει ένας 41χρονος δικυκλιστής που τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη παρά το τροχαίο, έφυγε από το σημείο εγκαταλείποντας τον 41χρονο.
Την 34χρονη συνέλαβαν τελικά το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που την αναζητούσαν.
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