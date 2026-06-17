Θεσσαλονίκη: 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο Εγκατάλειψη Σύλληψη

Θεσσαλονίκη: 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας

Θεσσαλονίκη: 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της εν κινήσει, γκρέμισε δικυκλιστή και τον εγκατέλειψε
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Για τροχαίο με εγκατάλειψη συνελήφθη μια 34χρονη αλλοδαπή στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης όταν η 34χρονη που επιβράδυνε για να σταματήσει σε «κόκκινο» φανάρι, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα πάνω της να πέσει ένας 41χρονος δικυκλιστής που τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη παρά το τροχαίο, έφυγε από το σημείο εγκαταλείποντας τον 41χρονο.

Την 34χρονη συνέλαβαν τελικά το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που την αναζητούσαν.
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